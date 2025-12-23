Ганнибал нокаутировал Киборга на турнире IBA Bare Knuckle 3

В Москве 20 декабря состоялся турнир по кулачным боям IBA Bare Knuckle 3. В главном поединке вечера Наби Ганнибал Гаджиев победил техническим нокаутом Мухамеда Киборга Калмыкова, сообщили в пресс-службе IBA Bare Knuckle. Бой завершился в третьем раунде.

В соглавном поединке вечера между Хайбулой Мусаловым и Марселем Хановым победу техническим нокаутом в первом раунде одержал Мусалов. В других поединках Алан Абаев оказался сильнее Абдырахмана Абдырахманова единогласным решением судей, Евгений Шишков победил Васифа Аббасова, а Шодруз Давлатов — Кирилла Черняева.

Марат Исаев был сильнее Александра Перевязко, который в ходе боя получил травму ноги. Врач снял его с поединка. Киван Сафари победил Александра Гречаного техническим нокаутом, Ясель Рейес нокаутировал Бекзата Кашкына в первом раунде, а Аян Тажанов победил Василия Зубкова единогласным решением судей.

