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10 июля 2025 в 08:00

Экс-чемпион мира по боксу оценил появление международной кулачной лиги

Боксер Фьюри обещал следить за международной кулачной лигой IBA Bare Knuckle

Тайсон Фьюри Тайсон Фьюри Фото: Matt Davies/Keystone Press Agency/Global Look Press

Бывший чемпион мира в супертяжелом весе Тайсон Фьюри высоко оценил запуск международной кулачной лиги IBA Bare Knuckle, заявили NEWS.ru в пресс-службе организации. Он напомнил, что все борцы начинают с поединков на кулаках.

Мужики дрались всегда, ведь именно с боев без перчаток в свое время все и начиналось. Хотя это немного отличается от того, к чему я привык, но появление IBA Bare Knuckle — это круто, «кулачка» все еще растет. Я рад за новую лигу, рад за спортсменов, и я обеими руками за людей, которые создают все, чтобы жизнь других стала лучше, — сказал Фьюри.

Ранее первые два поединка на голых кулаках прошли в Турции в рамках нового проекта IBA Bare Knuckle. В 2026 году запланировано проведение первого чемпионата мира по кулачным боям. Главным событием турнира в Стамбуле стали бои Мурата Казгана, победившего Уилла Чоупа единогласным решением судей, и Михаила Коханчика, который оказался сильнее Эльнура Сулейманова. Проект IBA Bare Knuckle получил поддержку со стороны национальных и международных федераций. В Европе, Азии, Африке, Америке и на Ближнем Востоке формируются континентальные и национальные представительства по боям на голых кулаках.

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