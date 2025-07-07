IBA Bare Knuckle провела первые бои на голых кулаках в Турции

Первые два поединка на голых кулаках прошли в Турции в рамках нового проекта IBA Bare Knuckle, сообщили NEWS.ru в пресс-службе организации. В 2026 году запланировано проведение первого чемпионата мира по кулачным боям.

Главным событием турнира в Стамбуле стали бои Мурата Казгана, победившего Уилла Чоупа единогласным решением судей, и Михаила Коханчика, который оказался сильнее Эльнура Сулейманова. Проект IBA Bare Knuckle получил поддержку со стороны национальных и международных федераций. В Европе, Азии, Африке, Америке и на Ближнем Востоке формируются континентальные и национальные представительства по боям на голых кулаках.

26 июля в Москве на площадке «Live Арена» пройдет первый турнир новой лиги кулачных боев IBA Bare Knuckle. Ключевым событием турнира станет реванш между Саматом Абдырахмановым и Эмилем Новрузовым по прозвищу Гладиатор.

Ранее президент Федерации бокса России и глава IBA Умар Кремлев заявил, что поведение российской спортсменки Анастасии Лучкиной, которая дала покурить вейп орангутану в парке «Тайган», является недопустимым. Этическая комиссия решит, какие санкции будут применены к Лучкиной, заявил генеральный секретарь Федерации бокса России Александр Беспутин.