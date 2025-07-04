Глава Федерации бокса рассказал, что ждет давшую вейп обезьяне спортсменку

Этическая комиссия решит, какие санкции будут применены к боксерше Анастасии Лучкиной, которая угостила вейпом обезьяну, заявил в беседе с корреспондентом NEWS.ru генеральный секретарь Федерации бокса России Александр Беспутин. Также он призвал дать спортсменке «второй шанс».

Сейчас с этической комиссией будем встречаться и общаться на тему, какие санкции будут применены именно Федерацией бокса. Они в любом случае будут, — подчеркнул он.

Беспутин отметил, что в этой истории получается, что представительница федерации пропагандирует вейпы. Санкции и «жесткий разговор» потому неизбежны, сказал он.

Глава Федерации бокса отметил, что все совершают ошибки и «лошадь на четырех ногах спотыкается». Также он попросил не переживать за девушку и «тем более за обезьяну».

Дай бог, девочка исправится, — сказал Беспутин.

Ранее сообщалось, что Лучкину исключили из клуба «Боец». Девушка является студенткой Кубанского государственного университета физической культуры, спорта и туризма.

Скандал разразился после того, как боксерша дала вейп орангутану в сафари-парке «Тайган». Девушка затянулась электронной сигаретой, после чего передала устройство примату. Животное в точности повторило все движения девушки.