Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
04 июля 2025 в 16:22

Глава Федерации бокса рассказал, что ждет давшую вейп обезьяне спортсменку

Беспутин: наказание давшей вейп обезьяне боксерши Лучкиной неизбежно

Анастасия Лучкина Анастасия Лучкина Фото: Социальные сети

Этическая комиссия решит, какие санкции будут применены к боксерше Анастасии Лучкиной, которая угостила вейпом обезьяну, заявил в беседе с корреспондентом NEWS.ru генеральный секретарь Федерации бокса России Александр Беспутин. Также он призвал дать спортсменке «второй шанс».

Сейчас с этической комиссией будем встречаться и общаться на тему, какие санкции будут применены именно Федерацией бокса. Они в любом случае будут, — подчеркнул он.

Беспутин отметил, что в этой истории получается, что представительница федерации пропагандирует вейпы. Санкции и «жесткий разговор» потому неизбежны, сказал он.

Глава Федерации бокса отметил, что все совершают ошибки и «лошадь на четырех ногах спотыкается». Также он попросил не переживать за девушку и «тем более за обезьяну».

Дай бог, девочка исправится, — сказал Беспутин.

Ранее сообщалось, что Лучкину исключили из клуба «Боец». Девушка является студенткой Кубанского государственного университета физической культуры, спорта и туризма.

Скандал разразился после того, как боксерша дала вейп орангутану в сафари-парке «Тайган». Девушка затянулась электронной сигаретой, после чего передала устройство примату. Животное в точности повторило все движения девушки.

вейпы
животные
бокс
обезьяны
Александр Беспутин
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Дочь Шукшиной оголилась на камеру
Участник драки со Смоловым сообщил новые подробности конфликта
Акита-ину внезапно обезумела и прогрызла ребенку голову во время игры
Крушение одномоторного самолета во Франции обернулось трагедией
Семья истерзанного собаками мальчика добилась компенсаций через восемь лет
Овощи как в Провансе: готовим быстрый и вкусный рататуй на ужин!
Тайвань начнут защищать подготовленные в США военные
Педофил показал девочке оголенный пенис в переполненной маршрутке
Раскрыта многовековая тайна «Витрувианского человека» Леонардо да Винчи
Депутат предложил очистить русский язык от англицизмов
Telegram перестал работать у части россиян
На пляж в Балтийске вынесло мертвеца
Мать и отец убитой в Риме россиянки прилетели в Италию за ответами
Пушков раскрыл, как Стармер связан с кризисом британской политики
Леклер стал лучшим в третьей сессии на Гран-при Британии
В Британии назвали неочевидный способ урегулирования конфликта на Украине
В Москве открылся фестиваль индийской культуры «Бхарат Утсав»
Российские войска отразили мощный налет дронов ВСУ на три региона
Торгпредство России в европейской стране снова атаковали с помощью дрона
«ЕР» поддержала кандидатуру Хинштейна на пост главы Курской области
Дальше
Самое популярное
Сбой произошел в работе популярного интернет-провайдера
Общество

Сбой произошел в работе популярного интернет-провайдера

Жесточайшая бойня в Часове Яре, потери войск: новости СВО вечером 3 июля
Общество

Жесточайшая бойня в Часове Яре, потери войск: новости СВО вечером 3 июля

Наступление ВС РФ на Харьков 4 июля: «безумные Максы», окружение Купянска
Россия

Наступление ВС РФ на Харьков 4 июля: «безумные Максы», окружение Купянска

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.