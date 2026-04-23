Стало известно, кому Путин отдал свой бокал шампанского

23 апреля 2026 в 03:43

Путин передал свой бокал шампанского генсеку Федерации бокса России

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Президент России Владимир Путин передал свой бокал шампанского генеральному секретарю Федерации бокса России Александру Беспутину, передает пресс-служба Кремля. Это произошло после церемонии награждения победителей чемпионатов мира по боксу.

Президент уточнил у Беспутина, почему ему не подали бокал, и после этого передал ему свой. Генсек сначала попытался отказаться и вернуть сосуд главе государства, но Путин успокоил спортсмена, сказав, что ему принесут другой бокал.

Ранее Путин на награждении спортсменов и представителей Федерации бокса заявил: Россия достойно возвращается на международные соревнования. Он отметил, что позиции страны в мире сильны, несмотря на «трусливые попытки» их ослабить.

До этого президент РФ назвал триумф российских паралимпийцев на Играх в Италии особенным и уникальным. Он напомнил, что численность команды из России значительно уступала в численности соперникам.

