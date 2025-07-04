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04 июля 2025 в 16:48

В Федерации бокса России предложили альтернативу гей-парадам

Беспутин предложил заменить гей-парады Днем бокса в России

Александр Беспутин Александр Беспутин Фото: NEWS.ru

Боксеры в России заменили бы гей-парады (ЛГБТ, движение признано в РФ экстремистским, деятельность запрещена) на День бокса, заявил на пресс-конференции в РИА Новости Александр Беспутин, генеральный секретарь Федерации бокса России. Он признался, что боится представить возможность подобного нетрадиционного мероприятия в стране. Беспутин поблагодарил участников встречи за возможность открыто говорить об этом.

Федерация бокса всегда была социально ориентирована, мы поддерживаем традиционные ценности, и, слава Богу, есть такое мероприятие, где мы можем открыто об этом говорить. Альтернатива гей-параду? Я даже боюсь представить, что такое когда-то было бы в России. <…> Я думаю, боксеры бы точно сделали аналог. Тогда бы был День бокса, — поделился генсек Федерации.

По словам Беспутина, по пятницам в спортзалах обычно проходит боевая практика. В этот день он и предложил устроить альтернативное нетрадиционному параду мероприятие. Пресс-конференция, где выступил Беспутин, приурочена ко Дню семьи, любви и верности, который отмечается 8 июля — в день памяти небесных покровителей семей Петра и Февронии Муромских.

Ранее депутат Госдумы Анатолий Вассерман заявил, что Киев устроил гей-фестиваль в июне в рамках западной либеральной повестки. Парламентарий убежден, что власти Украины хотят показать свою причастность к Европе.

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