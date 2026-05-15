Бокалы будто из столовки: копеечные хитрости вернут стеклу идеальный блеск

Даже дорогие стеклянные бокалы после мытья часто выглядят так себе: мутный налет, белые разводы и никакого красивого блеска. Многие сразу покупают специальные средства, хотя справиться с проблемой можно обычными вещами с кухни. Несколько простых привычек помогают вернуть стеклу прозрачность без лишних трат.

Один из самых рабочих способов — обычный столовый уксус. Его смешивают с теплой водой и ненадолго замачивают бокалы. Уксус хорошо растворяет известковый налет и остатки жира, из-за которых стекло выглядит тусклым. После этого посуду достаточно ополоснуть чистой водой.

Не менее важна правильная сушка. Если оставить бокалы высыхать самостоятельно, на них почти всегда появляются разводы. Поэтому опытные хозяйки сразу полируют стекло сухой салфеткой из микрофибры. Она убирает влагу без ворса и придает красивый блеск.

Есть и необычный способ для узких бокалов. Внутрь насыпают немного сырого риса, добавляют воду и аккуратно прокручивают. Зерна мягко очищают стенки от налета, не царапая стекло.

Эти простые методы помогают держать посуду в идеальном состоянии без дорогой химии и бесконечного перемывания бокалов.

