Фу, опять липкий пол: одна ошибка с моющим средством портит всю уборку дома

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Бывает обидно: только вымыли пол, а через час к нему уже липнет пыль, шерсть и мелкий мусор. Кажется, что уборка сделана тщательно, но поверхность все равно неприятная на ощупь. Чаще всего проблема не в покрытии, а в неправильном использовании моющих средств.

Главная ошибка — слишком большое количество концентрата. Многие думают, что чем больше средства, тем чище будет пол. На деле остатки химии не смываются полностью и образуют липкую пленку, которая быстро собирает грязь. Для обычной уборки обычно хватает даже половины рекомендованной дозы.

Еще одна причина — смешивание разных средств. Такие эксперименты часто заканчиваются разводами, налетом и неприятной липкостью. Лучше использовать что-то одно.

Большое значение имеет и температура воды. В холодной воде некоторые составы плохо растворяются и остаются на поверхности. Оптимальный вариант — теплая вода около 30–40 градусов.

Многие забывают и про финальное ополаскивание. После уборки пол стоит еще раз протереть чистой водой без химии. Именно этот шаг помогает убрать остатки средства.

Если липкость все равно остается, попробуйте простой раствор: ложка уксуса на пять литров теплой воды. Пол после него дольше остается чистым и не покрывается пылью уже через пару часов.

Проверено редакцией
Общество
советы
домохозяйства
полы
Марина Макарова
Заливаю молодую капусту кефиром и яйцом — капустный кекс в духовке за 40 минут, пышный и влажный, как бисквит
Погода в Москве в пятницу, 15 мая: мощные грозы, ливни и ночная прохлада
Цветет с июля до ноября россыпью золотистых ромашек: многолетник для всех регионов России
