Ну и привычка: из-за холодной воды сковорода умирает быстрее, чем кажется

Многие уверены, что после завтрака нужно сразу залить горячую сковороду холодной водой — мол, так проще отмыть жир и остатки еды. На деле именно эта привычка чаще всего портит посуду раньше времени. И дело не в качестве сковороды, а в обычном термическом шоке.

Когда раскаленный металл резко сталкивается с холодной водой, поверхность начинает сжиматься. Из-за этого появляются микротрещины, которые сначала незаметны, а потом превращаются в сколы и деформации. Особенно быстро страдают сковороды с антипригарным покрытием: еда начинает липнуть, масла требуется все больше, а гладкая поверхность становится шероховатой.

Чугун тоже не любит такие эксперименты. Холодная вода разрушает защитный масляный слой, а если оставить посуду влажной — появляется ржавчина.

После готовки лучше дать сковороде спокойно остыть хотя бы 10–15 минут. Мыть ее стоит теплой водой и мягкой губкой, без металлических мочалок и агрессивных порошков. Чугунную посуду после мытья нужно сразу вытирать насухо и слегка смазывать маслом. Такие простые привычки помогают сохранить сковороду в нормальном состоянии на годы.

