День Победы — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
15 мая 2026 в 07:00

Ну и привычка: из-за холодной воды сковорода умирает быстрее, чем кажется

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Подписывайтесь на нас в MAX

Многие уверены, что после завтрака нужно сразу залить горячую сковороду холодной водой — мол, так проще отмыть жир и остатки еды. На деле именно эта привычка чаще всего портит посуду раньше времени. И дело не в качестве сковороды, а в обычном термическом шоке.

Когда раскаленный металл резко сталкивается с холодной водой, поверхность начинает сжиматься. Из-за этого появляются микротрещины, которые сначала незаметны, а потом превращаются в сколы и деформации. Особенно быстро страдают сковороды с антипригарным покрытием: еда начинает липнуть, масла требуется все больше, а гладкая поверхность становится шероховатой.

Чугун тоже не любит такие эксперименты. Холодная вода разрушает защитный масляный слой, а если оставить посуду влажной — появляется ржавчина.

После готовки лучше дать сковороде спокойно остыть хотя бы 10–15 минут. Мыть ее стоит теплой водой и мягкой губкой, без металлических мочалок и агрессивных порошков. Чугунную посуду после мытья нужно сразу вытирать насухо и слегка смазывать маслом. Такие простые привычки помогают сохранить сковороду в нормальном состоянии на годы.

Ранее сообщалось, что обычный полив не всегда дает орхидее все, что ей нужно. А вот простой домашний прием с лимонным соком способен заметно оживить растение без дорогих удобрений.

Проверено редакцией
Общество
советы
посуда
домохозяйства
Марина Макарова
М. Макарова
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Раскрыто, в скольких регионах России средняя пенсия вышел 30 тыс. рублей
В США могут предъявить обвинения одному из лидеров Кубинской революции
Педиатр назвал грозные симптомы менингита
Карта атак БПЛА ВСУ на регионы РФ на 15 мая: инфографика
Удар ВСУ по Рязани, продвижение к Константиновке: новости СВО к утру 15 мая
ВСУ запустили в сторону России несметное число БПЛА
Минимум 40 беспилотников лишились «крыльев» в небе над Ростовской областью
ВСУ ударили по жилым домам в городе-спутнике ЗАЭС
Врачи срочно вернули в больницу 10 детей после утечки газа
В Мариуполе задержали женщину за связь с украинскими спецслужбами
Калужская область попала под удар беспилотников ВСУ
В США вскрыли ложь администрации Байдена о биолабораториях на Украине
Жительницу Иркутской области с сожителем подозревают в насилии над ребенком
В одном из районов Рязани закрыли детские сады и школы
«Обходите стороной»: назван самый опасный ингредиент конфет
«Будут уничтожены»: Трамп выдвинул жесткий ультиматум Ирану
Офис премьера Ливии вспыхнул в результате беспорядков
Турэксперт дала советы россиянам, путешествующим в одиночку
В оперштабе Белгородской области сообщили о последствиях атаки ВСУ
Кукурузное масло в России будут производить по новому стандарту
Дальше
Самое популярное
Заливаю молодую капусту кефиром и яйцом — капустный кекс в духовке за 40 минут, пышный и влажный, как бисквит
Общество

Заливаю молодую капусту кефиром и яйцом — капустный кекс в духовке за 40 минут, пышный и влажный, как бисквит

Погода в Москве в пятницу, 15 мая: мощные грозы, ливни и ночная прохлада
Москва

Погода в Москве в пятницу, 15 мая: мощные грозы, ливни и ночная прохлада

«Друг друга услышали»: председатель профкома о собрании в Театре сатиры
Культура

«Друг друга услышали»: председатель профкома о собрании в Театре сатиры

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.