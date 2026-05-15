Удар ВСУ по Рязани, продвижение к Константиновке: новости СВО к утру 15 мая

При ударе беспилотников Вооруженных сил Украины по Рязани погибли трое мирных жителей, российские подразделения ведут наступление на флангах в направлении Константиновки. Самые важные темы по конфликту на Украине — в утренней сводке NEWS.ru.

Назван вероятный срок начала основных боев за Краматорск и Славянск

Основные сражения за Славянск и Краматорск могут развернуться в августе-сентябре, заявил NEWS.ru военный эксперт Василий Дандыкин. По его словам, российская армия уже приступила к нейтрализации западных поставок вооружения ВСУ, атакуя Западную Украину.

Как уточнил собеседник издания, факторов для начала боев много. ВС России необходимо лишить украинскую армию транспортных коммуникаций, складов, аэродромов, цехов по сборке БПЛА, констатировал Дандыкин.

Удар дронов ВСУ по Рязани привел к жертвам среди мирных жителей

Удар дронов Вооруженных сил Украины по двум многоэтажным домам в Рязани привел к гибели трех человек, сообщил в своем Telegram-канале губернатор региона Павел Малков. По его информации, 12 человек пострадали, включая детей.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Как уточнил Малков, сейчас идет разбор поврежденных конструкций и осуществляется эвакуация граждан. В городе развернуты пункты временного размещения.

Вскрылись страшные подробности применяемых ВСУ пыток

Украинские военные используют против российских военнопленных методы пыток, которые ранее применялись в ходе афганской и иракской кампаний, заявил посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник. Речь идет, в частности, о принудительном утоплении, ударах электрическим током, подвешивании за ноги и длительных избиениях.

Дипломат уже сообщал о фактах сексуального насилия, изощренных издевательств и морального давления на российских пленных. Он также отметил, что международные организации, посещающие содержащихся под стражей военнослужащих, выполняют свою работу формально и не стремятся узнать правду о происходящем.

Стало известно о продвижении ВС РФ в направлении Константиновки

Российские военные продолжают наступление на флангах в направлении Константиновки, осуществляя охват этого стратегически важного населенного пункта, заявил глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин. Основные боестолкновения сейчас проходят в районе железнодорожного вокзала и промышленной зоны.

ВС РФ в зоне СВО Фото: Станислав Красильников/РИА Новости

Константиновка расположена на севере ДНР, примерно в 55 километрах от Донецка. Здесь находится крупный транзитный железнодорожный узел, который играет ключевую роль в снабжении украинской группировки в Краматорско-Славянской агломерации. Кроме того, российские бойцы закрепились в двух километрах от Святогорской лавры, что позволит им в дальнейшем приблизиться к Славянску.

Силы ПВО отразили атаку украинских дронов на Москву

Силы противовоздушной обороны Министерства обороны России уничтожили пять беспилотных летательных аппаратов, направлявшихся к Москве, сообщил мэр столицы Сергей Собянин в своих социальных сетях. Он уточнил, что на местах падения обломков работают экстренные службы.

Первое сообщение об уничтожении трех дронов появилось в каналах градоначальника в 00:19 по московскому времени. Спустя чуть более десяти минут, в 00:32, мэр написал о четвертом сбитом беспилотнике. Еще через 15 минут, в 00:46, он сообщил о пятом уничтоженном аппарате.

