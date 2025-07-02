Подымила на пару с обезьяной: что грозит боксеру за вейп в парке «Тайган»

Подымила на пару с обезьяной: что грозит боксеру за вейп в парке «Тайган»

Российскую спортсменку Анастасию Лучкину исключили из боксерского клуба «Боец» после того, как она дала покурить орангутану Дане вейп в крымском сафари-парке «Тайган». Как девушка объяснила свой поступок, кто призвал не ломать ее судьбу, что известно о состоянии орангутана Даны — в материале NEWS.ru.

Что за скандал произошел в крымском парке «Тайган»

30 июня в Сети появилось видео, на котором посетительница сафари-парка «Тайган» в Крыму дает обезьяне вейп. Студентка затянулась электронной сигаретой, после чего передала ее примату. Орангутан в точности повторил все движения. Посетительницей парка «Тайган» оказалась боксер, мастер спорта по смешанным единоборствам Анастасия Лучкина.

Девушка является студенткой Кубанского государственного университета физической культуры, спорта и туризма. В 2020 году Лучкина выиграла первенство по боксу Северо-Кавказского федерального округа, но не закрепилась в составе сборной России. Она выступает в первом полусреднем весе и в смешанных единоборствах. Боксер также становилась призером X Всероссийской летней Универсиады. Сейчас 24-летняя спортсменка представляет Краснодарский край.

1 июля пресс-секретарь «Тайгана» Татьяна Алексагина заявила, что после ЧП орангутан Дана была очень вялой и мало ела. Ветеринары предположили, что животное проглотило пластиковый фрагмент электронной сигареты.

«У нас такое впервые! Мало того что спортсменка продемонстрировала, что курит, так еще и додумалась прийти в зоопарк и дать это животному! К тому же очень умному животному, которого от человека отделяет всего две хромосомы. Это явное намеренное жестокое обращение с животным. Она точно знала, что делает, и точно причиняла вред животному. Сколько яда от этой сигареты попало внутрь, мы не знаем. Видео, которое выложила эта девушка, явно склеено. Сколько минут она давала покурить орангутану, неизвестно», — сказала Алексагина.

Почему боксер дала обезьяне покурить вейп в крымском парке «Тайган»

Сначала Лучкина заявила, что видео является фейковым и его сделала нейросеть. Затем боксер сказала, что обезьяна дала ей электронную сигарету. Позднее Лучкина опубликовала на странице в Instagram (деятельность в РФ запрещена) видео с извинениями.

«К сожалению, недавно я совершила поступок недостойного содержания и выложила в Сеть видео, о чем сейчас искренне сожалею. Хочу сказать, что я не употребляю алкогольные напитки и не курю сигареты, занимаюсь спортом десять лет и выступаю на соревнованиях. К моему глубокому сожалению, в погоне за хайпом я выложила это видео», — сказала Лучкина.

Анастасия Лучкина Фото: Социальные сети

Девушка добавила, что другие посетители зоопарка также «угощали» обезьяну табачными изделиями, потому она решила повторить за ними. Боксер подчеркнула, что очень сильно любит животных и не хотела причинить вреда здоровью орангутана.

«Я прошу у всех прощения и заявляю, что такого больше не повторится. Я искренне хочу продолжить свою карьеру и не могу представить себя без спорта», — добавила Лучкина.

Кто осудил действия девушки-боксера, покурившей вейп с обезьяной в парке «Тайган»

Президент российской и международной федерации бокса (IBA) Умар Кремлев назвал поведение Лучкиной недопустимым. Он призвал местную федерацию взять ситуацию под контроль и провести воспитательную беседу с девушкой.

«Хочу обратиться ко всем спортсменам и напомнить, что вы являетесь примером для других. За вами идут люди, и это большая ответственность. Думайте, какой пример вы подаете молодежи. Такое поведение недопустимо ни в боксерской семье, ни в каком другом виде спорта», — сказал Кремлев NEWS.ru.

Поступок Лучкиной рассмотрит дисциплинарно-этическая комиссия. В отношении спортсменки могут ввести санкции в рамках действующего Кодекса этики Федерации бокса РФ. Это может быть как выговор, так и временное отстранение от соревнований.

Тренер спортсменки Владимир Акатов заявил, что Лучкину исключили из боксерского клуба «Боец».

«Мы разговаривали с ней. Извинения? А что теперь эти извинения, клуб на всю страну опозорила. Кому теперь эти извинения нужны?» — сказал он.

Что известно о состоянии покурившей вейп обезьяны из крымского парка «Тайган»

Алексагина заявила NEWS.ru, что Дана чувствует себя лучше. По ее словам, жизни обезьяны ничего не угрожает.

«Ночь прошла стабильно. Она кушает, пьет, уже более активная, но сам вейп мы не нашли. Критический период прошел», — сказала Алексагина.

Фото: : Theo Allofs / DanitaDelimont.com/Global Look Press

Кто призвал не ломать судьбу боксеру Лучкиной после курения вейпа с орангутаном в парке «Тайган»

Лучкина совершила нехороший поступок, однако не стоит ломать ее судьбу, заявила NEWS.ru Алексагина. Она призвала вернуть спортсменку в бокс и не выгонять из университета.

«Ее исключили из боксерского клуба. Мне бы хотелось, чтобы они пересмотрели это решение, не ломали судьбу девушки, не выгоняли из ассоциации бокса и из института. Лучкина часто меняла показания вместо того, чтобы один раз честно обо всем рассказать: то кто-то дал покурить, то сама Дана, то ролик сгенерировала нейросеть», — сказала Алексагина.

Она добавила, что хочет поговорить с Акатовым.

«Лучкина совершила глупость, дурь, хотела хайпануть. Сейчас все молодые люди хотят быть блогерами, лайков и всего остального. Значит, родители мало вложили в них понимания, что нельзя так делать с животными. Если девчонка всю свою жизнь посвящала спорту, неправильно ломать ее судьбу», — подчеркнула Алексагина.

Какое наказание грозит боксеру Лучкиной за курение вейпа с обезьяной в парке «Тайган»

Первый зампредседателя комитета Госдумы по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды Владимир Бурматов заявил NEWS.ru, что степень наказания Лучкиной зависит от того, как орангутан будет себя чувствовать после курения вейпа. По его словам, если животное умрет, спортсменке может грозить уголовная ответственность.

«Сейчас я вижу административный штраф за жестокое обращение с животным и порчу имущества зоопарка. Мы внимательно следим за состоянием несчастного животного. Если оно вдруг ухудшится, будут тяжелые последствия или оно, не дай бог, погибнет, то может быть уголовная ответственность по части 1 статьи 245 „Жестокое обращение с животными“. По ней максимум дают до трех лет лишения свободы. В любом случае это уже будет квалифицироваться как уголовное преступление», — сказал Бурматов.

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