Молодой боксер из Японии скончался через неделю после боя

Молодой боксер из Японии скончался через неделю после боя Японский боксер умер в 28 лет через несколько дней после боя

Японский боксер Сигетоси Котари умер в 28 лет из-за черепно-мозговой травмы, информирует Daily Express. Он скончался через несколько дней после поединка.

Бой с Ямато Хатой, продлившийся 12 раундов, состоялся 2 августа и завершился вничью. После поединка у спортсмена диагностировали кровоизлияние в мозг, он перенес краниотомию — операцию по удалению фрагментов черепа. Ее проводят для снижения внутричерепного давления.

Несмотря на усилия врачей, смерть боксера наступила 8 августа. За время профессиональной карьеры Котари вышел на ринг 12 раз, одержав восемь побед, потерпев два поражения и дважды завершив бои вничью.

Ранее в Коми простились с 12-летним перспективным боксером и его 13-летним двоюродным братом, которые утонули при купании в реке Вычегде. Трагедия произошла 4 августа в районе переправы Алешино, где подростки отмечали день рождения друга. На следующий день водолазы нашли их тела.

До этого бывшая аргентинская чемпионка по боксу Алехандра Оливерас умерла 29 июля на 48-м году жизни. Спортсменка находилась в больнице Санта-Фе с 14 июля после ишемического инсульта, в последние дни ее состояние казалось стабильным. Смерть наступила неожиданно, несмотря на положительную динамику.