08 декабря 2025 в 19:11

Россияне в Японии «молчат» после мощного землетрясения

Россияне не обращались в посольство после землетрясения в Японии

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Обращений от российских граждан в связи с землетрясением на севере Японии в посольство РФ пока не поступало, сообщил РИА Новости представитель диппредставительства. Речь идет о подземных толчках магнитудой 7,2, которые были зафиксированы в районе префектуры Аомори на севере страны.

Обращений от российских граждан в связи с землетрясением 7,2 на севере Японии в посольство на текущий момент не поступало, следим за развитием ситуации, — сказали в посольстве.

Ранее сообщалось, что компания TEPCO, оператор аварийной АЭС «Фукусима-1», проведет осмотр своих энергообъектов на предмет повреждений после землетрясения. К аналогичным проверкам приступили и другие японские энергетические компании, в том числе управляющие атомными станциями. На данный момент информация о нештатных ситуациях на атомных или иных энергетических объектах отсутствует.

Согласно проекту правительственного доклада, в случае землетрясения магнитудой 7,3 в районе Токио в ближайшие 10 лет число погибших может достигнуть 18 тыс. человек. Экономический ущерб при этом оценивается в $535 млрд.

землетрясения
Япония
посольства
россияне
туристы
