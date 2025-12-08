Российских туристов в Таиланде призвали воздержаться от одного действия

Российских туристов в Таиланде призвали воздержаться от одного действия Посол Томихин призвал россиян в Таиланде не посещать границу с Камбоджей

Российским туристам, находящимся в Таиланде, следует избегать поездок в районы, граничащие с Камбоджей, заявил ТАСС посол РФ Евгений Томихин. Такая рекомендация связана с произошедшими там вооруженными столкновениями.

Следует воздерживаться от посещения приграничных районов, по крайней мере, с таиландской стороны, следить внимательно за официальной информацией, которая распространяется в СМИ, — заявил посол.

Дипломат отметил, что основные курорты, такие как Пхукет, Паттайя (провинция Чонбури) и другие популярные у россиян места, находятся на значительном удалении от проблемной границы. При этом он обратил внимание, что некоторые туристы отправляются в глубинные районы страны, а часть курортных зон расположена ближе к Камбодже.

Ранее тайская армия заявила об обстреле своей территории с камбоджийской стороны с использованием реактивных систем залпового огня БМ-21. В ходе столкновений погиб как минимум один военнослужащий Таиланда.

7 декабря военное командование Таиланда приказало населению четырех приграничных провинций немедленно укрыться в убежищах. Власти назвали высоким риск дальнейшей эскалации конфликта с Камбоджей.