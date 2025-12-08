ТИЭФ'25
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
08 декабря 2025 в 10:10

Российских туристов в Таиланде призвали воздержаться от одного действия

Посол Томихин призвал россиян в Таиланде не посещать границу с Камбоджей

Евгений Томихин Евгений Томихин Фото: Григорий Сысоев/РИА Новости
Читайте нас в Дзен

Российским туристам, находящимся в Таиланде, следует избегать поездок в районы, граничащие с Камбоджей, заявил ТАСС посол РФ Евгений Томихин. Такая рекомендация связана с произошедшими там вооруженными столкновениями.

Следует воздерживаться от посещения приграничных районов, по крайней мере, с таиландской стороны, следить внимательно за официальной информацией, которая распространяется в СМИ, — заявил посол.

Дипломат отметил, что основные курорты, такие как Пхукет, Паттайя (провинция Чонбури) и другие популярные у россиян места, находятся на значительном удалении от проблемной границы. При этом он обратил внимание, что некоторые туристы отправляются в глубинные районы страны, а часть курортных зон расположена ближе к Камбодже.

Ранее тайская армия заявила об обстреле своей территории с камбоджийской стороны с использованием реактивных систем залпового огня БМ-21. В ходе столкновений погиб как минимум один военнослужащий Таиланда.

7 декабря военное командование Таиланда приказало населению четырех приграничных провинций немедленно укрыться в убежищах. Власти назвали высоким риск дальнейшей эскалации конфликта с Камбоджей.

Таиланд
Камбоджа
посольства
туристы
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
В Госдуме призвали принять важный закон о риелторах
Стало известно о тайном сговоре против Ермака
Нарколог предупредил о последствиях употребления безалкогольного пива
Доля российских вин на рынке приблизилась к рекордным 70%
«Бестолковое поведение»: в ГД раскритиковали Зеленского за одно решение
Юная гимнастка едва не лишилась спортивной карьеры по ошибке врачей
Врач предупредила, к каким тяжелым последствиям приводит анорексия
FONBET направил 5 млн рублей на помощь жителям Луганска и Мелитополя
Наступление ВС РФ на Запорожье 8 декабря: трупы, освободили ли Гуляйполе
США и Украина обсудили «ключевой» для России вопрос в переговорах
Домашний тиран избил жену из-за чистящего средства в раковине
Россиянам назвали последствия взлома аккаунта на «Госуслугах»
На главу судейской мафии разрешили возбудить дело
Огонь охватил здание администрации в Кашире
Магнитные бури сегодня, 8 декабря: что завтра, стресс, проблемы с ЖКТ, боли
Наступление ВС РФ на Харьков 8 декабря: пьяные бойцы-наркоманы, Волчанск
Раскрыто, сколько кадров заменят в России в ближайшие семь лет
Военэксперт поставил точку в споре о новых атаках ВСУ под Курском
Человек упал на пути в метро Москвы
Страшная авария с поездом унесла жизни двух человек
Дальше
Самое популярное
От бутербродов с икрой отказалась! Готовлю бриоши с красной рыбой и укропным кремом — изысканно и просто
Общество

От бутербродов с икрой отказалась! Готовлю бриоши с красной рыбой и укропным кремом — изысканно и просто

Салат «Кайфовая курица»: разнообразит новогодний стол своим ярким видом и вкусом
Общество

Салат «Кайфовая курица»: разнообразит новогодний стол своим ярким видом и вкусом

Рулет «Эклер»: нежнейшая вкуснятина с шоколадным кремом, которую готовить гораздо проще эклеров
Общество

Рулет «Эклер»: нежнейшая вкуснятина с шоколадным кремом, которую готовить гораздо проще эклеров

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.