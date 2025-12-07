ТИЭФ'25
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
07 декабря 2025 в 12:56

Российское посольство в Бенине выступило с заявлением

Посольство РФ призвало россиян в Бенине оставаться дома до прояснения обстановки

Фото: Seraphin Zounyekpe/XinHua/Global Look Press
Посольство России в Бенине призвало находящихся в стране россиян оставаться дома и ждать прояснения обстановки в городе Котону. Дипломаты подчеркнули, что будут сообщать о развитии ситуации.

Уважаемые соотечественники, находящиеся в Бенине. До дальнейшего прояснения обстановки в Котону рекомендуем оставаться в своих домах и соблюдать базовые меры предосторожности. О развитии ситуации будем информировать дополнительно, — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что в Бенине военные сместили президента страны Патриса Талона и захватили власть. По информации журналистов, контролировать переход власти будет Военный комитет по восстановлению во главе с подполковником Тигри Паскалем. Все государственные учреждения были распущены.

До этого на Мадагаскаре были задержаны два иностранных гражданина по подозрению в подготовке государственного переворота. Они планировали действия против президента страны Микаэля Рандрианирины. В ходе ночного обыска в доме одного из задержанных была обнаружены крупная сумма денег, а также три охотничьих ружья и три автоматических пистолета.

Африка
Бенин
посольства
россияне
перевороты
