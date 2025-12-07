Военные захватили власть в одной из стран Западной Африки Военные сместили президента и захватили власть в Бенине

В Бенине военные сместили президента страны Патриса Талона и захватили власть, передает новостной портал La Nouvell Tribune со ссылкой на заявление, которое было прозвучало в эфире государственной Корпорации телерадиовещания Бенин. По его данным, контролировать переход власти будет подполковник Тигри Паскаль.

Военные объявили о роспуске государственных учреждений и отстранении Патриса Талона от должности. Согласно заявлению, переход власти будет контролироваться Военным комитетом по восстановлению во главе с подполковником Тигри Паскалем, — говорится в публикации.

Ранее на Мадагаскаре были задержаны два иностранных гражданина по подозрению в подготовке государственного переворота. Они планировали действия против президента страны Микаэля Рандрианирины. В ходе ночного обыска в доме одного из задержанных были обнаружены крупная сумма денег, а также три охотничьих ружья и три автоматических пистолета. По версии следствия, их целью было организовать покушение на президента.