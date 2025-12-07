ТИЭФ'25
07 декабря 2025 в 14:33

Попытка военного переворота в Бенине не удалась

Нацгвардия Бенина подавила попытку государственного переворота в стране

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Попытка военного переворота в Бенине официально признана провальной? сообщает новостной портал 24 Heures au Benin. Подразделения национальной гвардии успешно подавили мятеж, не допустив смены власти в республике.

Силовые структуры сработали оперативно: участники путча были блокированы и арестованы. Сообщается, что конституционный порядок полностью восстановлен, а угроза административным объектам, включая президентский дворец, была ликвидирована.

Ранее СМИ сообщили, что утром мятежники захватили президентский дворец в Порто-Ново. Одновременно с нападением на дворец военные взяли под контроль здание национальной телерадиовещательной корпорации. Представители путчистов в прямом эфире официально объявили о лишении Талона полномочий, а также о роспуске действующего состава правительства и парламента.

До этого на Мадагаскаре были задержаны два иностранных гражданина по подозрению в подготовке государственного переворота. В ходе ночного обыска в доме одного из задержанных нашли крупную сумму денег, а также три охотничьих ружья и три автоматических пистолета.

