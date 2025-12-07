В Бенине мятежники захватили президентский дворец Вооруженные мятежники в Бенине атаковали и захватили президентский дворец

Вооруженные мятежники в Бенине атаковали и захватили президентский дворец в Порто-Ново, сообщает портал Sahara Reporters. Местонахождение законного главы республики Патриса Талона остается неустановленным, работа гражданских ведомств парализована.

Одновременно с нападением на дворец военные взяли под контроль здание национальной телерадиовещательной корпорации. Представители путчистов в прямом эфире официально объявили о лишении Талона полномочий, а также о роспуске действующего состава правительства и национального парламента.

Координацию действий мятежников взял на себя вновь созданный Военный комитет по реорганизации. Организаторы переворота назначили своим лидером подполковника Тигри Паскаля, который, согласно их заявлению, будет определять курс страны на переходный период. Ситуация в Бенине остается напряженной.

Ранее военный переворот случился в Гвинее-Бисау, президент страны Умару Сисоку Эмбало был задержан вооруженными силами. Глава государства лично связался с журналистами по телефону и сообщил о своем аресте. Он также заявил, что организатором государственного переворота является начальник Генерального штаба армии.