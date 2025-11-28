Зеленского — на вилы: кто и почему готовит военный переворот на Украине

На Украине в ближайшем будущем может произойти военный переворот против президента страны Владимира Зеленского, заявил бывший советник Пентагона Дуглас Макгрегор. Насколько вероятен мятеж ВСУ, на кого сделает ставку украинское командование — в материале NEWS.ru.

Почему командование ВСУ может свергнуть Зеленского

Бывший советник Пентагона Дуглас Макгрегор заявил, что военный переворот против Зеленского может произойти в кратчайшие сроки. Из-за быстрого развития событий предложения США по мирному плану, вероятно, утратят практическое значение.

«Сейчас открыто обсуждается возможность, что украинские войска двинутся на Киев с целью избавиться от Зеленского и его коррумпированного правительства», — сказал Макгрегор.

Ранее Макгрегор предположил, что руководство Украины не «доживет» до конца января 2026 года из-за тяжелого положения ВСУ в зоне боевых действий. По его данным, Зеленский подготовил план бегства в Польшу и может в любой момент покинуть страну.

Макгрегор подчеркнул, что нельзя позволить президенту Украины избежать правосудия, поскольку он должен понести ответственность за свои действия перед своим и российским народами.

Насколько высока вероятность военного переворота на Украине

Начальник Центра специального назначения «Барс-Сармат» сенатор Дмитрий Рогозин заявил, что существует вероятность переворота на Украине с участием ВСУ. По его словам, об этом свидетельствуют показания пленных.

«Могу лишь судить по результатам допроса украинских пленных. Все они как под дудку твердят, что ненавидят Зеленского и его руководство. Прямо как в фильмах про Великую Отечественную войну, в которых немцы, сдаваясь в плен, кричали: „Гитлер капут!“ Можно сделать вывод, что не только командование ВСУ, но и личный состав украинских сил готовы к такому развитию событий. Думаю, что Зеленского сместят американцы руками военной хунты», — отметил Рогозин в беседе с NEWS.ru.

Говорить о том, что вся украинская армия готова свергнуть Зеленского, преждевременно, заявил политолог и экс-депутат Верховной рады Владимир Олейник.

«Обсуждения идут в тех частях армии, которые видят, как в тылу занимаются воровством, по сути, мародерством. Не так давно появилась информация о том, что Рустем Умеров, будучи министром обороны, содействовал приобретению некачественных бронежилетов. Сразу же возникают вопросы о питании, других поставках и так далее. Это напрямую касается армии и вызывает недовольство военных», — сказал Олейник NEWS.ru.

В то же время украинская армия в этом вопросе неоднородна. Часть военных открыто говорят, что вот-вот наступит мир и они не хотят выполнять глупые приказы командования, стараясь максимально избежать прямого участия в боевых действиях, сказал эксперт.

«Мы знаем, что отдельные подразделения покидали линию обороны без приказа. Усилилась тенденция дезертирства. Зачем погибать? Многие хотят воткнуть штыки в землю и вернуться домой», — подчеркнул эксперт.

При этом он признал, что в ВСУ есть категория людей, готовых пойти на насильственную смену власти ради продолжения конфликта.

«Есть часть военных, которые получают большую выгоду от войны и понимают, что если она закончится, то они потеряют власть и пойдут под суд. Это прежде всего националистически настроенные люди. Скорее всего, они не сложат оружие, а возьмут его и пойдут на Киев. Это будет сделано для того, чтобы перезагрузить нынешний правящий режим и провести выборы по принципу „важно не как голосуют, а как считают“, применив при этом силу,» — сказал Олейник.

По его словам, задача этой части военных — получить нового лидера, будь то Валерий Залужный или кто-то другой.

«Они открыто об этом говорят, так как понимают, что завершение войны означает конец их влиянию и судебное преследование за преступления, совершенные против украинского народа», — пояснил эксперт.

Переворот на Украине возможен как вариант выхода из сложившегося тупика для украинских националистов, европейцев и американцев, отметил политолог и экс-депутат Верховной рады Спиридон Килинкаров.

«Будет ли заговор или какой-то другой механизм смены власти, но точно не в рамках конституции. Это устроит всех. На фоне коррупционного скандала бунт украинцев снимет ответственность со всех участников данного проекта. Европейцы в такой ситуации смогут сохранить лицо, а американская сторона скажет: „Мы помогали этой стране как могли, пытались ее спасти, но коррумпированный режим довел украинский народ до полного отчаяния. Люди вышли на улицы, чтобы его свергнуть. Виноват коррумпированный режим, а мы вообще ни при чем“, — сказал Килинкаров NEWS.ru.

Кто может прийти к власти на Украине вместо Зеленского

Назвать кандидатуру на пост нового украинского диктатора в случае переворота трудно из-за разобщенности политических воззрений у людей, недовольных Зеленским, отметил Олейник.

„Пока у них нет единого центра. Например, главком ВСУ Александр Сырский занимает сторону Зеленского. Каждый сам за себя, как глава офиса президента Андрей Ермак. Есть очень сильная группа под руководством Андрея Билецкого (3-й корпус ВСУ. — NEWS.ru). Она хорошо вооружена и способна на такие действия (переворот. — NEWS.ru). Нужна поддержка Запада, без которой ничего не выйдет. Однако Запад неоднороден: у американцев одна точка зрения на дальнейшие события, у европейцев другая“, — подытожил Олейник.

