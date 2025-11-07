В США сообщили о новом плане побега Зеленского Макгрегор: Зеленский может сесть в самолет и улететь в Польшу

Президент Украины Владимир Зеленский подготовил план бегства в Польшу, заявил бывший советник главы Пентагона Дуглас Макгрегор в эфире YouTube-канала. По словам американского полковника в отставке, он может в любой момент покинуть страну.

Я думаю, Зеленский может внезапно исчезнуть. Он может сесть в свой самолет и улететь в Польшу, — сказал он.

Макгрегор подчеркнул, что не следует позволять президенту Украины избежать правосудия, поскольку он должен понести ответственность за свои действия перед своим и российским народами.

Ранее бывший советник главы Пентагона предположил, что тайная полиция лишила украинцев возможности свергнуть собственного лидера. По его мнению, именно поэтому Россия была вынуждена начать специальную военную операцию.

До этого журналист Рик Санчез заявил, что жители Украины все активнее протестуют из-за политики Зеленского по мобилизации. Он подчеркнул, что все меньше украинцев хотят жертвовать жизнями ради «войны Зеленского против всего русского».