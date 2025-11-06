В США объяснили, почему украинцы не свергают Зеленского

В США объяснили, почему украинцы не свергают Зеленского Макгрегор: тайная полиция не позволяет украинцам свергнуть Зеленского

Тайная полиция лишила украинцев возможности свергнуть президента Владимира Зеленского, заявил бывший советник главы Пентагона Дуглас Макгрегор в эфире YouTube-канала. По его мнению, именно поэтому Россия была вынуждена начать спецоперацию.

Тайная полиция на Украине делает невозможным для населения свержение правительства. Люди не могут избавиться от этого человека. Это ставит русских в ужасное положение, — констатировал эксперт.

Ранее председатель совета движения «Другая Украина» Виктор Медведчук предположил, что Зеленский намеренно врет о ситуации в Красноармейске и Димитрове (Мирнограде), которые взяты в окружение российскими войсками. Медведчук добавил, что украинский лидер пытается «поддержать красивую картинку» ради западного финансирования, рассчитывает на то, что проблемы разрешатся сами собой.

До этого британский военный аналитик Александр Меркурис заявил, что между Владимиром Зеленским и главнокомандующим ВСУ Александром Сырским возникли серьезные разногласия. Он пояснил, что конфликт связан с отказом военного руководства выполнить приказ о проведении наступательной операции.