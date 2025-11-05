Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
05 ноября 2025 в 10:54

Медведчук раскрыл, почему Зеленский врет о ситуации в Красноармейске

Медведчук: Зеленский врет о ситуации в Красноармейске ради финансирования Запада

Александр Сырский, Владимир Зеленский Александр Сырский, Владимир Зеленский Фото: Социальные сети

Украинский президент Владимир Зеленский намеренно врет о ситуации в Красноармейске (украинское название — Покровск), Димитрове (украинское название — Мирноград) и Купянске, которые взяты в окружение российскими войсками, заявил председатель совета движения «Другая Украина» Виктор Медведчук в своей авторской статье. По его мнению, украинский лидер пытается «поддержать красивую картинку», чтобы сохранить западное финансирование.

Как видим, речь не идет о неинформированности нелегитимного, а о сформированной мощной машине лжи, которой он руководит. Реальная ситуация наркофюрера совершенно не интересует, его интересует красивая телевизионная картинка, которая обеспечит ему новые потоки денег, — написал Медведчук.

Политик отметил, что у Зеленского остается один выход — продолжать распространять ложные сведения о ситуации на фронте в надежде, что проблемы разрешатся сами собой. Он добавил, что в действительности все может разрешиться только через денацификацию и демилитаризацию.

Ранее британский военный аналитик Александр Меркурис заявил, что между президентом Украины Владимиром Зеленским и главнокомандующим ВСУ Александром Сырским возникли серьезные разногласия. По мнению эксперта, конфликт связан с отказом военного руководства выполнить приказ о проведении наступательной операции.

