До Гуляйполя — пара километров: как ВС РФ наступают на Запорожье

За трое суток российские войска взяли три населенных пункта в Запорожье — Яблоково, Ровнополье и Малую Токмачку. Группировки ВС РФ «Восток» и «Днепр» продолжают наступление, ломая линию фронта. Обрушится ли он до конца года и откроет ли взятие Малой Токмачки российским военным прямую дорогу на столицу области — в материале NEWS.ru.

Что известно о взятии ВС РФ Яблоково, Ровнополья и Малой Токмачки

Накануне Минобороны РФ сообщило об освобождении Малой Токмачки и Ровнополья в Запорожской области. Днем ранее стало известно о взятии села Яблоково. Операцию провели подразделения группировок войск «Днепр» и «Восток».

17 ноября глава ведомства Андрей Белоусов заявил, что российские подразделения продвигаются на Ореховском направлении. По его словам, активные действия ведут два мотострелковых полка ВС РФ.

Белоусов также поздравил военнослужащих 42-й гвардейской мотострелковой дивизии с освобождением Малой Токмачки. По его словам, этот успех является серьезным шагом к достижению целей спецоперации.

Темпы продвижения ВС РФ оказывают деморализующее воздействие на командование ВСУ, заявил NEWS.ru военный обозреватель газеты «Комсомольская правда» полковник в отставке Виктор Баранец.

«Даже украинские генералы признают, что победить российскую армию с таким напором и стратегической инициативой уже невозможно. Наши войска становятся все сильнее, а резервы Владимира Зеленского заканчиваются. Неминуемое поражение — вот что его ждет впереди», — сказал Баранец.

Какие перспективы открывает ВС РФ наступление на Запорожском фронте

Потеря Яблоково и Ровнополья будет иметь катастрофические последствия для ВСУ. Они должны привести к сдаче города Гуляйполе и всего укрепрайона вокруг него, предположил в разговоре с NEWS.ru военный эксперт Михаил Онуфриенко.

«Российские передовые части находятся в двух километрах от укрепрайона Гуляйполя. Они обходят его с востока и с севера, то есть с наименее защищенной стороны. Основные линии обороны создавались с юга начиная с 2022 года. Там наши войска даже не пытались атаковать в лоб», — высказал мнение Онуфриенко.

По его словам, российские бойцы перерезали с севера основной канал снабжения, который вел к укрепрайону ВСУ из Даниловки.

«ВС РФ двигаются вдоль трассы на юг, одновременно выходя к реке Гайчур, расположенной чуть западнее. По ней проходит линия обороны ВСУ, но уже не Гуляйполя, а Орехова. То есть потеря противником Гуляйполя фактически неизбежна. Я думаю, что до конца месяца, а не года, на этом будет поставлен крест», — высказал мнение военный эксперт.

По словам Баранца, наступление приблизит ВС РФ к Запорожью и позволит взять область под полный контроль.

«75% территории Запорожской области, включая город, все еще находится под контролем Вооруженных сил Украины. Это нас радикально не устраивает», — подчеркнул Баранец.

Рухнет ли Запорожский фронт ВСУ до конца года

По мнению Онуфриенко, говорить о развале фронта ВСУ в Запорожье еще рано.

«Бои продолжаются, массовой сдачи в плен ВСУ — ротами и батальонами — не происходит. Несмотря на то что у них падает мотивация и качество подготовки личного состава, о катастрофе пока речи не идет. Но это может случиться, если российским войскам удастся освободить большой город. Например, Харьков блокировать и взять проще, чем Запорожье», — пояснил эксперт.

Если командование ВСУ не сможет значительно пополнить резервами свои части на Запорожском направлении, российские войска смогут выйти к Запорожью к концу года, высказал мнение Баранец.

«Александр Сырский бросает резервы, снимая даже войска с тылов — территориальную оборону, которая должна охранять объекты. Это простые сельские мужики из западных областей Украины, которые даже стрелять боятся — закрывают глаза, когда берут автомат. Если 100 тысяч такого „мяса“ бросят под Запорожье, тогда взять город до Нового года будет для нас проблемой», — предположил Баранец.

Будут ли ВС РФ штурмовать Запорожье

Баранец высказал мнение, что генералы ВС РФ еще не высказали свою точку зрения о стратегии взятия крупных городов, таких как Запорожье, Херсон, Одесса или Николаев.

«Возможно, будет создана ситуация, при которой противник самостоятельно их покинет. Для этого можно перекрыть логистику поставок боеприпасов, новых резервов, а также отключить энергоснабжение и поставки продовольствия. В таком случае население Запорожья, недовольное действиями украинских властей, может изгнать их силы из города и приветствовать российские войска», — предположил эксперт.

