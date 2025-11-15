Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
15 ноября 2025 в 12:11

Российская армия выбила ВСУ из села в Запорожской области

ВС России освободили Яблоково в Запорожской области

Военнослужащие ВС РФ в зоне СВО Военнослужащие ВС РФ в зоне СВО Фото: Евгений Биятов/РИА Новости
Военнослужащие Вооруженных сил России освободили от ВСУ село Яблоково в Запорожской области, заявили в пресс-службе Минобороны РФ. По информации ведомства, боевую задачу успешно выполнили бойцы подразделения группировки войск «Восток».

Подразделения группировки войск «Восток» в результате активных действий освободили населенный пункт Яблоково Запорожской области, — подчеркнули в Минобороны.

Ранее сообщалось, что украинская армия за сутки потеряла на всех направлениях фронта свыше 1205 военнослужащих. Так, в зоне ответственности группировки «Север» ВСУ лишились более 115 солдат, а в зоне группировки «Днепр» — около 80. Бойцы группировки «Запад» уничтожили за минувшие 24 часа до 225 украинских военнослужащих.

До этого военный эксперт Андрей Марочко рассказал, что ВС РФ методично ликвидируют бойцов ВСУ в районе Северска в Донецкой Народной Республике, постепенно сужая кольцо окружения. Он охарактеризовал текущую операцию как планомерное сжатие огневого котла.

