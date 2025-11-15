Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
15 ноября 2025 в 08:49

Раскрыты суточные потери ВСУ в зоне спецоперации

Минобороны РФ: ВСУ за сутки потеряли более 1,2 тыс. военнослужащих в зоне СВО

ВС РФ в зоне СВО ВС РФ в зоне СВО Фото: МО РФ
Украинская армия за сутки потеряла на всех направлениях фронта свыше 1205 военнослужащих, заявили в пресс-службе Министерства обороны России. Так, в зоне ответственности группировки «Север» ВСУ лишились более 115 солдат, а в зоне группировки «Днепр» — около 80. Бойцы группировки «Запад» уничтожили за минувшие 24 часа до 225 украинских военнослужащих.

В зоне группировки «Восток» ВСУ потеряли около 215 военнослужащих. По словам начальника пресс-центра Южной группировки войск Вадима Астафьева, потери противника ранеными и убитыми на этом участке фронта составили до 85 солдат. Бойцам группировки «Центр» в свою очередь удалось ликвидировать 485 военнослужащих.

Ранее сообщалось, что бойцы ВС РФ захватили пункт управления БПЛА ВСУ в Запорожской области и ликвидировали трех операторов дронов. Боевую задачу выполнили подразделения группировки войск «Восток» во время освобождения населенного пункта Новое.

До этого стало известно, что в ночь на 15 ноября система ПВО сбила 64 беспилотника над регионами России. 25 БПЛА удалось ликвидировать над территорией Рязанской области, 17 — над Ростовской областью, еще восемь — над Тамбовской областью.

ВСУ
потери
Минобороны РФ
СВО
