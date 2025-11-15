Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
15 ноября 2025 в 08:05

В Минобороны РФ назвали число сбитых за ночь БПЛА

МО РФ: силы ПВО сбили 64 дрона над российскими регионами

ВС РФ ВС РФ Фото: МО РФ
Читайте нас в Дзен

Дежурные системы противовоздушной обороны России за ночь сбили 64 украинских БПЛА над регионами страны, сообщили в пресс-службе Минобороны РФ. Там уточнили, что по два из них — над территориями Белгородской, Саратовской и Липецкой областей.

В течение прошедшей ночи в период с 23:00 мск 14 ноября до 07:00 15 ноября дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 64 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа: 25 — над территорией Рязанской области, 17 — над территорией Ростовской области, восемь — над территорией Тамбовской области, пять — над территорией Воронежской области, — указали в ведомстве.

Еще по одному украинскому дрону — над территорией Тульской области, Самарской области, и Республики Татарстан, подчеркнули в оборонном министерстве.

Ранее губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев заявил, что Новороссийск больше всего пострадал при атаке украинских беспилотников, в связи с чем в городе ввели режим ЧС. По его словам, обломки дрона повредили как минимум четыре многоквартирных дома и два частных. Пострадал один местный житель.

Кроме того, в Минобороны РФ информировали, что силы ПВО в ночь на 14 ноября сбили 216 дронов ВСУ над 11 регионами страны. Больше всего беспилотников, а именно 66, удалось ликвидировать над территорией Краснодарского края. Еще 45 — над Саратовской областью.

Фото: Евгений Потехин/NEWS.ru

ВСУ
атаки
БПЛА
ПВО
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Рязанское предприятие охватил пожар после атаки БПЛА
Водитель грузовика вылетел на встречку и погиб на месте
Власти рассказали о состоянии пострадавших в страшном ДТП под Пермью
«Полумертв»: в Киеве признали политический крах Зеленского
«Заходили по лесополосе»: бойцы взяли опорный пункт БПЛА под Запорожьем
Карта атак БПЛА ВСУ на регионы РФ на 15 ноября: инфографика
В США нашли оправдание своим ударам по Венесуэле
В Минобороны РФ назвали число сбитых за ночь БПЛА
В России разработали уникальный катер-«невидимку» для запуска беспилотников
«Папик», скандал с Зеленским, Джигурда: как живут актрисы из «Сватов»
Свержение Зеленского и эвакуация в Киеве: новости СВО на утро 15 ноября
Названа сумма, которую россияне планируют потратить на зимний отдых
Нарколог поставил точку в вопросе связи алкоголя с развитием рака
На Финляндию обрушилась лавина из вредоносных гусей
В Геленджике оштрафовали блогера за подпись к видео Алаудинова
Малыш, подросток и двое взрослых сгорели заживо в доме под Саратовом
В двух городах сняли все вывески магазинов «Красное & Белое»
Салат «Рыбки в пруду»: эффектнее и проще оливье
Историю пострадавшей при атаке ВСУ девочки расскажут на большом экране
Находящиеся на позициях с весны бойцы ВСУ решили сложить оружие
Дальше
Самое популярное
Салат «Гирлянда» вместо скучных оливье и шубы. Идеальный вариант на праздничный стол: 4 ингредиента и сыр
Общество

Салат «Гирлянда» вместо скучных оливье и шубы. Идеальный вариант на праздничный стол: 4 ингредиента и сыр

Элита ВСУ в плену и зачистка Красноармейска: новости СВО на утро 13 ноября
Регионы

Элита ВСУ в плену и зачистка Красноармейска: новости СВО на утро 13 ноября

Беру яйца и помидоры. Готовлю самый простой и вкусный завтрак менемен. Как в турецком отеле, только вкуснее!
Общество

Беру яйца и помидоры. Готовлю самый простой и вкусный завтрак менемен. Как в турецком отеле, только вкуснее!

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.