В Минобороны РФ назвали число сбитых за ночь БПЛА

Дежурные системы противовоздушной обороны России за ночь сбили 64 украинских БПЛА над регионами страны, сообщили в пресс-службе Минобороны РФ. Там уточнили, что по два из них — над территориями Белгородской, Саратовской и Липецкой областей.

В течение прошедшей ночи в период с 23:00 мск 14 ноября до 07:00 15 ноября дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 64 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа: 25 — над территорией Рязанской области, 17 — над территорией Ростовской области, восемь — над территорией Тамбовской области, пять — над территорией Воронежской области, — указали в ведомстве.

Еще по одному украинскому дрону — над территорией Тульской области, Самарской области, и Республики Татарстан, подчеркнули в оборонном министерстве.

Ранее губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев заявил, что Новороссийск больше всего пострадал при атаке украинских беспилотников, в связи с чем в городе ввели режим ЧС. По его словам, обломки дрона повредили как минимум четыре многоквартирных дома и два частных. Пострадал один местный житель.

Кроме того, в Минобороны РФ информировали, что силы ПВО в ночь на 14 ноября сбили 216 дронов ВСУ над 11 регионами страны. Больше всего беспилотников, а именно 66, удалось ликвидировать над территорией Краснодарского края. Еще 45 — над Саратовской областью.