Глава Краснодарского края раскрыл последствия атаки БПЛА на регион Кондратьев: Новороссийск пострадал при атаке дронов ВСУ на Краснодарский край

Новороссийск больше всего пострадал при атаке украинских беспилотников на Краснодарский край, заявил в Telegram-канале глава региона Вениамин Кондратьев. По его словам, обломки дрона повредили как минимум четыре многоквартирных дома и два частных. Пострадал один местный житель, его госпитализировали.

Больше всего пострадал Новороссийск. Ночью более 170 человек и 50 единиц техники ликвидировали последствия атаки, оперативно тушили возгорания и помогали жителям. <…> Повреждены придомовые территории по нескольким адресам, — подчеркнул он.

Кроме того, фрагменты БПЛА затронули нефтебазу, контейнерный терминал, береговые сооружения и одно гражданское судно в порту. Ранены трое членов экипажа, уточнил губернатор. Мэру Новороссийска Андрею Кравченко было поручено оперативно осмотреть территорию города, оценить повреждения и оказать необходимую помощь жителям, резюмировал Кондратьев.

Ранее в Минобороны РФ сообщили, что силы ПВО в ночь на 14 ноября сбили 216 дронов ВСУ над 11 регионами страны. Больше всего беспилотников, а именно 66, удалось ликвидировать над территорией Краснодарского края. Еще 45 — над Саратовской областью.