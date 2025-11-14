Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
14 ноября 2025 в 09:00

Глава Краснодарского края раскрыл последствия атаки БПЛА на регион

Кондратьев: Новороссийск пострадал при атаке дронов ВСУ на Краснодарский край

Вениамин Кондратьев Вениамин Кондратьев Фото: Григорий Сысоев/РИА Новости
Читайте нас в Дзен

Новороссийск больше всего пострадал при атаке украинских беспилотников на Краснодарский край, заявил в Telegram-канале глава региона Вениамин Кондратьев. По его словам, обломки дрона повредили как минимум четыре многоквартирных дома и два частных. Пострадал один местный житель, его госпитализировали.

Больше всего пострадал Новороссийск. Ночью более 170 человек и 50 единиц техники ликвидировали последствия атаки, оперативно тушили возгорания и помогали жителям. <…> Повреждены придомовые территории по нескольким адресам, — подчеркнул он.

Кроме того, фрагменты БПЛА затронули нефтебазу, контейнерный терминал, береговые сооружения и одно гражданское судно в порту. Ранены трое членов экипажа, уточнил губернатор. Мэру Новороссийска Андрею Кравченко было поручено оперативно осмотреть территорию города, оценить повреждения и оказать необходимую помощь жителям, резюмировал Кондратьев.

Ранее в Минобороны РФ сообщили, что силы ПВО в ночь на 14 ноября сбили 216 дронов ВСУ над 11 регионами страны. Больше всего беспилотников, а именно 66, удалось ликвидировать над территорией Краснодарского края. Еще 45 — над Саратовской областью.

Краснодарский край
атаки
ВСУ
беспилотники
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Клиенты Ozon теперь могут оставить чаевые работникам ПВЗ
Набиуллина рассказала о молниеносной экономике России
Онищенко поставил точку в вопросе мытья сырой курицы
Высокопоставленные сотрудники ФСИН стали фигурантами уголовных дел
Россиянам напомнили о крупных штрафах за содержание животных в квартирах
Зверски убивавшего целые семьи маньяка парализовало в колонии
«Стало для нас сюрпризом»: почка свиньи «атаковала» человека
В Госдуме рассказали о состоянии международной торговли России
На Александра Серова подали в суд
Осенний промысел: как охотиться на бобра? Научим, когда и где искать зверя
Алена Аверочкина из Совкомбанка вошла в топ-10 руководителей МСП
Глава Краснодарского края раскрыл последствия атаки БПЛА на регион
Украинские спецслужбы следили за российским чиновником через вазу-шпион
В Приморье арестовали мужчину за сбыт ядовитого вещества
Аэропорт Оренбурга повторно ввел ограничения на полеты
В Уфе задерживаются более 20 ночных и утренних авиарейсов
ВСУ ударили дронами по гражданским объектам в Саратове
Раскрыто, что обещали агентам спецслужб Украины за покушение на чиновника
Эксперт рассказал, снизятся ли в России цены на сахар
С Собчак взыскали долг по «коммуналке»
Дальше
Самое популярное
О холодной войне кратко: причины начала, основные этапы, последствия
Семья и жизнь

О холодной войне кратко: причины начала, основные этапы, последствия

15 лучших игр для компании взрослых
Семья и жизнь

15 лучших игр для компании взрослых

Салат «Ирландский» на Новый год: уникальный рецепт для праздничного стола
Семья и жизнь

Салат «Ирландский» на Новый год: уникальный рецепт для праздничного стола

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.