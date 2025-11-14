Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
14 ноября 2025 в 07:37

ПВО сбила над Россией 216 беспилотников за ночь

ВС РФ ВС РФ Фото: МО РФ
Читайте нас в Дзен

Силы ПВО в ночь на 14 ноября сбили более 200 украинских беспилотников в небе над Россией, заявили в пресс-службе Министерства обороны РФ. По информации ведомства, атаке с воздуха подверглись 11 регионов страны, также БПЛА были сбиты над акваторией Черного моря.

В течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 216 украинских беспилотных летательных аппаратов, — подчеркнули в Минобороны.

Так, 66 дронов удалось ликвидировать над территорией Краснодарского края, 45 — над территорией Саратовской области, 19 — над территорией Крыма. Еще восемь БПЛА были уничтожены над Волгоградской областью, семь — над Ростовской, четыре — над Белгородской.

Три БПЛА были сбиты над территорией Тамбовской области, два — над территорией Брянской области, и по одному — над Воронежской, Нижегородской и Оренбургской областями. Кроме того, 59 украинских дронов силы ПВО ликвидировали над Черным морем.

Ранее сообщалось, что нефтебаза перевалочного комплекса «Шесхарис» и прибрежные сооружения в Новороссийске получили повреждения в результате атаки дронов ВСУ. По предварительным данным, обошлось без погибших и пострадавших.

Фото: Евгений Потехин/NEWS.ru

беспилотники
Россия
ВСУ
регионы
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Баста, Кадышева, SHAMAN: кто заработает миллионы на новогодних корпоративах
«Верная смерть» ВСУ и атака на Новороссийск: новости СВО на утро 14 ноября
Семь российских аэропортов вернулись к работе
США засекли «российский военный корабль» у Гавайев
Карта атак БПЛА ВСУ на регионы РФ на 14 ноября: инфографика
ВСУ попытались атаковать российский регион
В Петербурге могут продлить запрет мигрантам работать в такси
ПВО сбила над Россией 216 беспилотников за ночь
В Пензенской области сняли ограничения на полеты
Появились новые детали в деле экс-главы подразделения Росатома
«Топ популярности»: в РСТ рассказали, где в РФ провести новогодние каникулы
Экс-глава подразделения Росатома получил взятку в 5 млн рублей
Радиостанция Судного дня прервала трансляцию
Россияне посчитали нотариуса бесполезным при отмене сделки с жильем
Россиянам рассказали, что необходимо учитывать при выборе новогодней елки
Экс-замглавы МО Попов получил Lexus в качестве взятки
«Ключ к тайнам»: россиянам объяснили, чем грозит потеря мобильного номера
Сливочно-горчичный маринад: сочная курица в духовке — находка, а не рецепт
Депутат призвал Верховный суд спасти рынок вторички от мошенников
«Вселяет надежду»: Вучич раскрыл детали переговоров с Макроном по Украине
Дальше
Самое популярное
О холодной войне кратко: причины начала, основные этапы, последствия
Семья и жизнь

О холодной войне кратко: причины начала, основные этапы, последствия

15 лучших игр для компании взрослых
Семья и жизнь

15 лучших игр для компании взрослых

Салат «Ирландский» на Новый год: уникальный рецепт для праздничного стола
Семья и жизнь

Салат «Ирландский» на Новый год: уникальный рецепт для праздничного стола

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.