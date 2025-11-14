ПВО сбила над Россией 216 беспилотников за ночь

Силы ПВО в ночь на 14 ноября сбили более 200 украинских беспилотников в небе над Россией, заявили в пресс-службе Министерства обороны РФ. По информации ведомства, атаке с воздуха подверглись 11 регионов страны, также БПЛА были сбиты над акваторией Черного моря.

В течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 216 украинских беспилотных летательных аппаратов, — подчеркнули в Минобороны.

Так, 66 дронов удалось ликвидировать над территорией Краснодарского края, 45 — над территорией Саратовской области, 19 — над территорией Крыма. Еще восемь БПЛА были уничтожены над Волгоградской областью, семь — над Ростовской, четыре — над Белгородской.

Три БПЛА были сбиты над территорией Тамбовской области, два — над территорией Брянской области, и по одному — над Воронежской, Нижегородской и Оренбургской областями. Кроме того, 59 украинских дронов силы ПВО ликвидировали над Черным морем.

Ранее сообщалось, что нефтебаза перевалочного комплекса «Шесхарис» и прибрежные сооружения в Новороссийске получили повреждения в результате атаки дронов ВСУ. По предварительным данным, обошлось без погибших и пострадавших.