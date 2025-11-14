ВСУ нанесли удар по нефтебазе в Краснодарском крае Нефтебаза «Шесхарис» в Новороссийске повреждена в результате атаки ВСУ

Нефтебаза перевалочного комплекса «Шесхарис» и прибрежные сооружения в Новороссийске получили повреждения в результате атаки беспилотных летательных аппаратов ВСУ, передает оперативный штаб Краснодарского края в Telegram-канале. Информации о пострадавших не поступало.

В Новороссийске в результате атаки БПЛА (ВСУ. — NEWS.ru) повреждена нефтебаза на перевалочном комплексе «Шесхарис». Также повреждения получили береговые сооружения, — сказано в публикации.

Ранее Telegram-канал SHOT заявил, что Вооруженные силы Украины устроили массированную атаку беспилотниками по территории Краснодарского края. Канал отметил, что жители Геленджика и Анапы сообщали о характерных звуках пролета БПЛА и последующих взрывах. Минобороны РФ и местные власти эти данные не комментировали.

До этого губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что в поселке Пролетарский Ракитянского района Белгородской области произошел взрыв БПЛА. В результате происшествия пострадали два местных жителя. Оба пострадавших немедленно были доставлены в Ракитянскую центральную районную больницу.