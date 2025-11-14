Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
14 ноября 2025 в 02:02

Очевидцы сообщили о массированной атаке дронов на Краснодарский край

SHOT: взрывы прогремели в четырех городах Краснодарского края после атаки дронов

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Telegram-канал SHOT заявил, что Вооруженные силы Украины устроили массированную атаку беспилотниками по территории Краснодарского края. Канал отметил, что жители Геленджика и Анапы сообщали о характерных звуках пролета БПЛА и последующих взрывах. Минобороны РФ и местные власти эти данные не комментировали.

По данным SHOT, средствами противовоздушной обороны было сбито в воздухе около 10 воздушных целей. Согласно заявлению канала, в результате происшествия в Новороссийске зафиксировали возгорание в прибрежной зоне города.

Ранее губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что в поселке Пролетарский Ракитянского района Белгородской области произошел взрыв БПЛА. В результате происшествия пострадали два местных жителя. Оба пострадавших немедленно были доставлены в Ракитянскую центральную районную больницу.

До этого губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в Telegram-канале рассказал об ударах ВСУ по трем муниципалитетам: Грайворонскому, Шебекинскому и Волоконовскому. В результате атак пострадали люди, повреждены объекты инфраструктуры. В хуторе Масычево беспилотник атаковал автомобиль, водитель получил баротравму и обратился в больницу. В Грайвороне и селе Смородино повреждены здание, автомобиль и газовая труба.

БПЛА
Краснодарский край
взрывы
ВСУ
