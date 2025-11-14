Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
14 ноября 2025 в 10:35

В Новороссийске ввели режим ЧС

В Новороссийске ввели режим ЧС после ночной атаки дронов ВСУ

ВС Украины ВС Украины Фото: Социальные сети
В Новороссийске введен режим ЧС после ночной атаки ВСУ, сообщил глава города Андрей Кравченко в Telegram-канале. По его данным, обломки дронов повредили инфраструктуру города, включая резервуар, причал и терминалы нефтяных компаний. Известно о нескольких пострадавших, им оказывают медицинскую помощь.

Новороссийск подвергся массированной атаке БПЛА со стороны киевского режима. Введен режим ЧС. <...> Всем пострадавшим в результате атаки обязательно окажем необходимую помощь. Сейчас все силы и средства брошены на ликвидацию последствий атаки, — говорится в сообщении.

Как уточнил Кравченко, обломки беспилотников задели четыре многоквартирных дома и два частных домовладения. Наибольшие разрушения пришлись на дом на улице Губернского. Повреждено имущество жильцов, выбиты окна и фасады, пострадали припаркованные автомобили.

По предварительным данным, последствия ударов также зафиксированы в порту: повреждено гражданское судно, ранения получили три члена экипажа. Обследование территорий аварийными службами продолжается. Развернуты пункты временного размещения.

Ранее губернатор Саратовской области Роман Бусаргин сообщил, что ВСУ атаковали гражданские объекты в Саратове с помощью беспилотников. На место происшествия немедленно прибыли все экстренные службы: последствия удара устраняются.

ВСУ
дроны
Новороссийск
режим ЧС
