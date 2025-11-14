Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
14 ноября 2025 в 08:37

ВСУ ударили дронами по гражданским объектам в Саратове

Бусаргин подтвердил повреждение гражданских объектов при ударе по Саратову

Вооруженные силы Украины ударили по Саратову беспилотными летательными аппаратами, написал в Telegram-канале губернатор области Роман Бусаргин. По его словам, в результате атаки повреждены объекты гражданской инфраструктуры. На места прилетов уже прибыли оперативные службы.

В результате атаки БПЛА есть повреждения объектов гражданской инфраструктуры в Саратове. На месте работают все оперативные службы, — говорится в сообщении.

По данным Министерства обороны, в ночь на 14 ноября силы противовоздушной обороны сбили в небе над Россией более 200 украинских беспилотников. Из них 66 дронов уничтожили над Краснодарским краем, 45 — над Саратовской областью, 19 — над Крымом, восемь — над Волгоградской областью, семь — над Ростовской и четыре — над Белгородской.

Кроме того, в Казани, Нижнекамске, Оренбурге, Пензе, Самаре, Саратове и Уфе вводили временные ограничения на прием и выпуск самолетов. Позднее представитель Росавиации Артем Кореняко объявил, что меры отменены.

ВСУ ударили дронами по гражданским объектам в Саратове
