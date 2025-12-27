Карта атак БПЛА ВСУ на регионы РФ на 27 декабря: инфографика

В ночь на 27 декабря Вооруженные силы РФ пресекли попытки украинской армии совершить атаки с применением БПЛА самолетного типа на объекты на российской территории, говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале Минобороны РФ. Дежурные средства ПВО перехватили и уничтожили семь дронов противника. Над какими регионами были сбиты беспилотники Вооруженных сил Украины — в инфографике NEWS.ru.

«В течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО уничтожены семь украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа: четыре БПЛА — над территорией Краснодарского края, три БПЛА — над территорией Республики Адыгея», — заявили в Минобороны России.