27 декабря 2025 в 07:27

Карта атак БПЛА ВСУ на регионы РФ на 27 декабря: инфографика

ВС Украины ВС Украины Фото: Социальные сети
В ночь на 27 декабря Вооруженные силы РФ пресекли попытки украинской армии совершить атаки с применением БПЛА самолетного типа на объекты на российской территории, говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале Минобороны РФ. Дежурные средства ПВО перехватили и уничтожили семь дронов противника. Над какими регионами были сбиты беспилотники Вооруженных сил Украины — в инфографике NEWS.ru.

«В течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО уничтожены семь украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа: четыре БПЛА — над территорией Краснодарского края, три БПЛА — над территорией Республики Адыгея», — заявили в Минобороны России.

Фото: Евгений Потехин/NEWS.ru

