Атаки ВСУ на Россию: какие регионы оказались в опасности ночью 31 января

Различные регионы России ежедневно подвергаются атакам украинской армии. Какие территории оказались в опасности в ночь на 31 января?

Какие регионы ВСУ атаковали ночью 31 января

Вооруженные силы Украины применили дроны, начиненные зажигательной смесью, для атаки на штурмовиков из группировки войск «Восток». Российские операторы FPV-дронов успешно нейтрализовали эти дроны, используя воздушные тараны, сообщили в Минобороны РФ.

«Во время продвижения в район выполнения предстоящих задач штурмовики 35-й общевойсковой армии группировки „Восток“ заметили приближающиеся тяжелые гексакоптеры ВСУ, которые пытались остановить их продвижение в Запорожской области. Мотострелки уничтожили первый БПЛА из стрелкового оружия, после чего в небе появились еще несколько гексакоптеров, вооруженных различными типами боеприпасов и контейнерами с зажигательной смесью», — говорится в сообщении.

Информация была передана на пункт управления войск беспилотных систем группировки «Восток». Группы воздушного прикрытия выдвинулись в район, где в результате воздушных боев операторы уничтожили более пяти гексакоптеров ВСУ. Поддержка с воздуха позволила штурмовикам 35-й армии продвинуться в глубину обороны противника.

Также в российском военном ведомстве рассказали, что полученные в качестве трофеев украинские дроны «Баба-яга» используются для доставки провизии и боекомплектов бойцам ВС РФ.

«Есть у нас дроны „Баба-яга“ трофейные, которые выполняют ту же самую функцию, но, как правило, функцию сброса. Некоторые расчеты их используют для доставки провизии, боекомплекта, топлива. Соответственно, прилетает дрон к нашим расчетам, скидывает и улетает обратно», — рассказал на видео Минобороны России начальник технико-эксплуатационной части 20-й гвардейской общевойсковой армии группировки войск «Запад».

Кроме того, расчет САУ «Мста-С» группировки «Восток» уничтожил сеть укрепленных сооружений ВСУ в Запорожской области, сообщило Минобороны.

«Расчеты САУ „Мста-С“ и „Гвоздика“ группировки войск „Восток“ поразили сеть укрепленных сооружений и живую силу ВСУ в Запорожской области», — говорится в сводке.

Подчеркивается, что вскрыть эту линию удалось с помощью разведывательных беспилотников.

«Получив данные, расчет самоходной артиллерийской установки „Мста-С“ группировки „Восток“ выдвинулся на огневую позицию и нанес серию ударов управляемыми артиллерийскими боеприпасами „Краснополь“», — добавили в ведомстве.

Как ВСУ атаковали Россию ранее

18 дронов уничтожили силы ПВО в течение ночи с 29 на 30 января, уточнили в российском военном ведомстве. Семь из них были нейтрализованы над Брянской областью, пять — над Республикой Крым, по два — над Ростовской областью и акваторией Черного моря, а также по одному БПЛА уничтожили над Астраханской и Курской областями.

В результате атаки БПЛА на Брянскую область пострадала женщина, сообщил в своем Telegram-канале губернатор региона Александр Богомаз. По его словам, инцидент произошел в селе Новый Ропск Климовского района.

«Женщина доставлена в больницу, где ей оказана вся необходимая медицинская помощь», — написал глава региона.

Также Богомаз сообщил, что повреждения получили два гражданских автомобиля.

Курская область за прошедшие сутки подверглась атаке восьми БПЛА, четыре раза дроны сбросили взрывные устройства, сообщил губернатор региона Александр Хинштейн в своем Telegram-канале. Он отметил, что ВСУ девять раз обстреляли отселенные районы.

«В селе Бегоща Рыльского района два FPV-дрона атаковали территорию дома. В результате удара ранены два человека: у 97-летней женщины контузия, у 67-летнего мужчины осколочные ранения груди и ноги», — рассказал он.

Хинштейн добавил, что пострадавшие доставлены в Курскую областную больницу, где им оказали всю необходимую помощь.

Три БПЛА были сбиты над Херсонской областью, они упали в Азовское море, сообщил губернатор региона Владимир Сальдо. По его словам, еще три дрона были уничтожены над Геническим муниципальным округом.

«Зафиксированы повреждения линий электропередачи. Аварийные бригады уже работают на местах», — заявил он.

В Минобороны не комментировали последствия атак на Херсонскую область.

