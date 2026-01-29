Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
29 января 2026 в 09:16

Горячие бутерброды-молнии на сковороде — завтрак для вкусного утра

Фото: D-NEWS.ru
Читайте нас в Дзен

Когда времени в обрез, а есть хочется прямо сейчас, эти горячие бутерброды становятся настоящей находкой. Готовятся буквально за 5 минут, получаются хрустящими снаружи и сочными внутри. Расплавленный сыр, ароматная колбаса и нежная яичная оболочка — просто, быстро и очень вкусно. Отличный вариант для завтрака, перекуса или «что-нибудь к чаю», когда гости уже на пороге.

Ингредиенты (на 5 порций): батон или багет — 10 тонких ломтиков, вареная колбаса — 100 г, твердый сыр — 100 г, яйца — 2 шт., майонез — 2 ст. л., кетчуп — 2 ст. л., свежая зелень (укроп или петрушка) — небольшой пучок, растительное масло — для жарки, соль — по вкусу, чеснок — по желанию.

Как готовлю: колбасу и сыр натираю на крупной терке, добавляю мелко нарезанную зелень, кетчуп и майонез. Все хорошо перемешиваю — начинка должна получиться густой и ароматной. На один ломтик хлеба выкладываю начинку, накрываю вторым ломтиком и слегка прижимаю — получается закрытый бутерброд. Яйца слегка взбиваю со щепоткой соли. Разогреваю сковороду с небольшим количеством масла. Каждый бутерброд аккуратно обмакиваю в яйцо с двух сторон и выкладываю на сковороду. Обжариваю на среднем огне по 1–2 минуты с каждой стороны до золотистой корочки. Сыр внутри успевает расплавиться, а хлеб становится хрустящим и румяным.

Проверено редакцией
Читайте также
Паштет просто класс: печень совсем не чувствуется, а пользы — масса
Общество
Паштет просто класс: печень совсем не чувствуется, а пользы — масса
Если нет бутербродницы: горячие сэндвичи на сковороде — три классные начинки и секрет с гнетом
Общество
Если нет бутербродницы: горячие сэндвичи на сковороде — три классные начинки и секрет с гнетом
Тосты с джемом надоели. Готовлю французские гренки из Лиона: с грушей и шоколадной стружкой — шикарное начало дня
Общество
Тосты с джемом надоели. Готовлю французские гренки из Лиона: с грушей и шоколадной стружкой — шикарное начало дня
Не просто суп: польский журек в хлебе — простой рецепт для зимнего обеда
Общество
Не просто суп: польский журек в хлебе — простой рецепт для зимнего обеда
Нескучный завтрак с круглыми лепешками за 5 минут: готовить и есть его — одно удовольствие
Общество
Нескучный завтрак с круглыми лепешками за 5 минут: готовить и есть его — одно удовольствие
бутерброды
сэндвичи
тосты
хлеб
завтраки
Ольга Шмырева
О. Шмырева
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
В центре Москвы произошла поножовщина
Россиянин погиб при пожаре на ТЭЦ
Цены на золото и серебро превысили исторические максимумы
Юрист назвала топ-5 схем обмана, которые лидировали в 2025 году
В Омске троллейбус сбил 11-летнего мальчика
Минтруд Кузбасса взялся за оскандалившийся интернат
Полицейские спасли раненую сову
Патрушев высказался об обеспечении безопасности Индийского океана
НАТО заподозрили в подготовке к конфликту с Россией
Горслужбы Москвы рассказали, как борются с последствиями мощного снегопада
Юрист дал совет бизнесу, работающему на «упрощенке»
Федеральная резервная система США взяла паузу в снижении процентных ставок
СК поделился подробностями смертельного ДТП с туристами на Байкале
Известного российского хоккеиста вывели из состава клуба НХЛ
Названа особенность переданных Украине французских дронов Rodeur
ВСУ атаковали курское приграничье с помощью артиллерии
Белый дом анонсировал таинственное заявление Трампа
Общественница связала нежелание россиянок рожать с жадностью
Белый дом поменял правила ядерной безопасности
«Смело со стороны Мерца»: исчезновение Украины сочли возможным к 2027 году
Дальше
Самое популярное
Готовим насыпной яблочный пирог «Три стакана»: проще не придумаешь
Семья и жизнь

Готовим насыпной яблочный пирог «Три стакана»: проще не придумаешь

Вкусно, полезно, сытно, ярко — готовим на ужин куриное филе под шубой
Семья и жизнь

Вкусно, полезно, сытно, ярко — готовим на ужин куриное филе под шубой

Бабка в горшочках — готовим картофельную запеканку по-белорусски
Семья и жизнь

Бабка в горшочках — готовим картофельную запеканку по-белорусски

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.