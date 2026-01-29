Горячие бутерброды-молнии на сковороде — завтрак для вкусного утра

Когда времени в обрез, а есть хочется прямо сейчас, эти горячие бутерброды становятся настоящей находкой. Готовятся буквально за 5 минут, получаются хрустящими снаружи и сочными внутри. Расплавленный сыр, ароматная колбаса и нежная яичная оболочка — просто, быстро и очень вкусно. Отличный вариант для завтрака, перекуса или «что-нибудь к чаю», когда гости уже на пороге.

Ингредиенты (на 5 порций): батон или багет — 10 тонких ломтиков, вареная колбаса — 100 г, твердый сыр — 100 г, яйца — 2 шт., майонез — 2 ст. л., кетчуп — 2 ст. л., свежая зелень (укроп или петрушка) — небольшой пучок, растительное масло — для жарки, соль — по вкусу, чеснок — по желанию.

Как готовлю: колбасу и сыр натираю на крупной терке, добавляю мелко нарезанную зелень, кетчуп и майонез. Все хорошо перемешиваю — начинка должна получиться густой и ароматной. На один ломтик хлеба выкладываю начинку, накрываю вторым ломтиком и слегка прижимаю — получается закрытый бутерброд. Яйца слегка взбиваю со щепоткой соли. Разогреваю сковороду с небольшим количеством масла. Каждый бутерброд аккуратно обмакиваю в яйцо с двух сторон и выкладываю на сковороду. Обжариваю на среднем огне по 1–2 минуты с каждой стороны до золотистой корочки. Сыр внутри успевает расплавиться, а хлеб становится хрустящим и румяным.