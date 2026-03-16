Взбиваю кефир с майонезом — через 15 минут гора пышек, пышнее облака и вкуснее пирожков

Беру кефир, майонез и муку — и готовлю нежные, пышные пышки прямо на сковороде. Это гениально простое и невероятно вкусное блюдо, идеальное для быстрого перекуса или уютного чаепития.

Получается обалденная вкуснятина: румяные, золотистые пышки с хрустящей корочкой и нежной, пористой серединкой, которая буквально тает во рту. Они такие вкусные, что исчезают со стола быстрее, чем вы успеваете подать их к столу, а домашние просят добавки, не дожидаясь следующей партии.

Для приготовления вам понадобится: 1 стакан кефира (200 миллилитров), 1 чайная ложка соли без горки, 1 столовая ложка сахара без горки, 3 столовые ложки майонеза, 350 граммов муки (возможно, чуть больше или меньше), 1/2 чайной ложки соды. В глубокой миске смешайте кефир с содой и оставьте на пару минут. Добавьте соль, сахар и майонез, тщательно перемешайте до однородности. Постепенно всыпайте муку и замесите мягкое, нелипкое тесто.

Раскатайте тесто в пласт толщиной около 1 сантиметра и вырежьте кружочки стаканом или специальной формочкой. Разогрейте сковороду с маслом и обжаривайте пышки на среднем огне по 2–3 минуты с каждой стороны до золотистого цвета. Готовые пышки выложите на бумажное полотенце, чтобы удалить лишнее масло. Подавайте горячими, посыпав сахарной пудрой, со сметаной, вареньем или сгущенкой.

Мария Левицкая
