Смешиваю творог с манкой и кефиром — через 20 минут в духовке пышки «Таратушки»: пушистые, воздушные и слаще, чем сырники

Это гениально простой рецепт творожной выпечки для тех, кто любит нежные, пышные десерты, но не хочет возиться с тестом. Никакого замеса, никакой раскатки, просто смешал — и в форму.

Получается обалденная вкуснятина: высокие румяные пышки с хрустящей корочкой снаружи и нежнейшей пористой мякотью внутри, которая буквально тает во рту.

Манка делает их воздушными, кефир придает легкую кислинку и пышность, а творог дарит сливочную нежность. Они намного слаще и интереснее обычных сырников, при этом готовятся в разы быстрее и не требуют постоянного переворачивания у плиты. Такие «Таратушки» идеальны для завтрака с медом, вареньем или сметаной, для полдника или просто к чаю. Дети уплетают их за обе щеки, даже если не любят творог.

Для приготовления вам понадобится: 400 г творога (5–9% жирности), 2 яйца, 5 ст. ложек манной крупы, 200 мл кефира, 3 ст. ложки сахара, щепотка соли, 1 ч. ложка разрыхлителя, ванилин по вкусу. В миске смешайте творог, яйца, сахар, соль и ванилин. Разотрите до однородности. Влейте кефир, перемешайте. Всыпьте манку и разрыхлитель, хорошо перемешайте. Оставьте тесто на 10–15 минут для набухания манки.

Форму для запекания (силиконовую или смазанную маслом) заполните тестом на 2/3. Выпекайте при 180°C 20–25 минут до золотистого цвета. Дайте пышкам немного остыть в форме. Подавайте теплыми со сметаной, медом или ягодным соусом.

Мария Левицкая
