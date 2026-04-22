Пирожки не жарю — беру картошку и готовлю пышки: в духовке, с мясной начинкой

Картофельные пышки — это нежная, воздушная альтернатива жареным пирожкам, которая готовится в духовке без тонны масла. Мягкое картофельное тесто на дрожжах и сочная мясная начинка с луком создают идеальное сочетание.

Для приготовления понадобится: 1 кг картофеля, 500 г муки, 50 мл картофельного отвара (вода, в которой варилась картошка), 10 г сухих дрожжей, 1 яйцо, 400 г мясного фарша, 1 луковица, соль, перец, растительное масло.

Рецепт: картофель отварите, разомните в пюре, добавьте теплый отвар, дрожжи, перемешайте. Всыпьте муку, замесите мягкое тесто, оставьте в тепле на 1 час. Для начинки обжарьте лук с фаршем, посолите, поперчите. Тесто разделите на части, раскатайте лепешки, выложите начинку, защипните края.

Слегка раскатайте пышки. Выложите на противень, застеленный пергаментом. Смажьте взбитым яйцом. Выпекайте в разогретой до 190°C духовке 20–25 минут до золотистого цвета.

