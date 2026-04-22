22 апреля 2026 в 07:31

Пирожки не жарю — беру картошку и готовлю пышки: в духовке, с мясной начинкой

Картофельные пышки — это нежная, воздушная альтернатива жареным пирожкам, которая готовится в духовке без тонны масла. Мягкое картофельное тесто на дрожжах и сочная мясная начинка с луком создают идеальное сочетание.

Для приготовления понадобится: 1 кг картофеля, 500 г муки, 50 мл картофельного отвара (вода, в которой варилась картошка), 10 г сухих дрожжей, 1 яйцо, 400 г мясного фарша, 1 луковица, соль, перец, растительное масло.

Рецепт: картофель отварите, разомните в пюре, добавьте теплый отвар, дрожжи, перемешайте. Всыпьте муку, замесите мягкое тесто, оставьте в тепле на 1 час. Для начинки обжарьте лук с фаршем, посолите, поперчите. Тесто разделите на части, раскатайте лепешки, выложите начинку, защипните края.

Слегка раскатайте пышки. Выложите на противень, застеленный пергаментом. Смажьте взбитым яйцом. Выпекайте в разогретой до 190°C духовке 20–25 минут до золотистого цвета.

Ранее стало известно, как приготовить бутерброды с припеком — завтрак из простых продуктов.

Проверено редакцией
Турэксперт объяснил, как использовать долгие пересадки себе на руку
Общество
Турэксперт объяснил, как использовать долгие пересадки себе на руку
Профессиональная певица объяснила, как бороться со страхом сцены
Общество
Профессиональная певица объяснила, как бороться со страхом сцены
Салаты за 5 минут из того, что под рукой: 5 рецептов для ленивых и голодных
Семья и жизнь
Салаты за 5 минут из того, что под рукой: 5 рецептов для ленивых и голодных
Десерт за копейки — мешаю и в морозилку, кайфую без чувства вины: сладкое без сахара и лишних калорий
Общество
Десерт за копейки — мешаю и в морозилку, кайфую без чувства вины: сладкое без сахара и лишних калорий
Нежнее облака: 3 рецепта булочек на любой вкус для идеального утра
Семья и жизнь
Нежнее облака: 3 рецепта булочек на любой вкус для идеального утра
рецепты
выпечка
пышки
Дарья Иванова
Д. Иванова
Пачка творога и ложка манки — через 20 минут на столе нежные «ушки»: в разы вкуснее магазинных
Общество

Пачка творога и ложка манки — через 20 минут на столе нежные «ушки»: в разы вкуснее магазинных

Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 11: кто снял маску 19 апреля, кто остался
Общество

Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 11: кто снял маску 19 апреля, кто остался

Домашние конфеты «Коровка» за 30 минут — беру сметану и масло: вкуснее магазинных и без химии
Общество

Домашние конфеты «Коровка» за 30 минут — беру сметану и масло: вкуснее магазинных и без химии

