09 апреля 2026 в 07:30

Объедение на завтрак из самых простых продуктов: бутерброды с припеком

Горячие бутерброды с припеком — это идеальный завтрак, который готовится за 10 минут из самых простых продуктов, а получается настолько вкусным, что его хочется есть снова и снова.

Нежная яично-сметанная намазка с луком и сыром при обжарке превращается в аппетитную золотистую шапочку, а хлеб становится хрустящим снаружи и мягким внутри. Это блюдо — настоящее объедение.

Для приготовления понадобится: 4–6 ломтиков белого хлеба, 2 яйца, 2 ст. л. сметаны, 1 луковица, 100 г твердого сыра, соль, перец, растительное масло для жарки.

Рецепт: лук мелко нарежьте, сыр натрите на мелкой терке. В миске смешайте яйца, сметану, лук, сыр, соль и перец. Выложите полученную смесь на ломтики хлеба толстым слоем. Разогрейте сковороду с маслом. Положите бутерброды на сковороду стороной с намазкой вниз и обжарьте на среднем огне 2–3 минуты до золотистой корочки. Затем аккуратно переверните и обжарьте хлебную сторону еще 1–2 минуты.

Ранее стало известно, как приготовить пирожки из картошки и пачки творога.

Дарья Иванова
4-6 ломтиков белого хлеба
2 яйца
2 ст. л. сметаны
1 луковица
100 г твердого сыра
соль, перец
растительное масло для жарки
Лук мелко нарежьте, сыр натрите на мелкой терке. В миске смешайте яйца, сметану, лук, сыр, соль и перец.
Выложите полученную смесь на ломтики хлеба толстым слоем.
Разогрейте сковороду с маслом. Положите бутерброды на сковороду стороной с намазкой вниз и обжарьте на среднем огне 2-3 минуты до золотистой корочки.
Затем аккуратно переверните и обжарьте хлебную сторону еще 1-2 минуты.
