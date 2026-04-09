Объедение на завтрак из самых простых продуктов: бутерброды с припеком

Горячие бутерброды с припеком — это идеальный завтрак, который готовится за 10 минут из самых простых продуктов, а получается настолько вкусным, что его хочется есть снова и снова.

Нежная яично-сметанная намазка с луком и сыром при обжарке превращается в аппетитную золотистую шапочку, а хлеб становится хрустящим снаружи и мягким внутри. Это блюдо — настоящее объедение.

Для приготовления понадобится: 4–6 ломтиков белого хлеба, 2 яйца, 2 ст. л. сметаны, 1 луковица, 100 г твердого сыра, соль, перец, растительное масло для жарки.

Рецепт: лук мелко нарежьте, сыр натрите на мелкой терке. В миске смешайте яйца, сметану, лук, сыр, соль и перец. Выложите полученную смесь на ломтики хлеба толстым слоем. Разогрейте сковороду с маслом. Положите бутерброды на сковороду стороной с намазкой вниз и обжарьте на среднем огне 2–3 минуты до золотистой корочки. Затем аккуратно переверните и обжарьте хлебную сторону еще 1–2 минуты.

