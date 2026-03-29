Две картошки и пачка творога — толчем и на сковородку: пирожки по-деревенски — рецепт проще простого

Две картошки и пачка творога — толчем и на сковородку: пирожки по-деревенски — рецепт проще простого

Ленивые пирожки по-деревенски из творога и картошки — это гениально простое и невероятно вкусное блюдо, которое готовится за считаные минуты без возни с дрожжевым тестом.

Нежное творожно-картофельное тесто, обжаренное до золотистой корочки, получается мягким внутри и хрустящим снаружи.

Для приготовления понадобится: 200 г творога, 2 вареные картофелины, 1 яйцо, 2–3 ст. л. муки, соль, перец, зелень по желанию.

Рецепт: картофель разомните в пюре, творог разомните вилкой. Смешайте картофель, творог, яйцо, муку, соль, перец и мелко рубленную зелень. Замесите мягкое, немного липкое тесто. Влажными руками сформируйте небольшие пирожки. Разогрейте сковороду с маслом. Обжарьте пирожки на среднем огне по 3–4 минуты с каждой стороны до золотистой румяной корочки. Подавайте горячими со сметаной.

Ранее стало известно, как приготовить пирожки с капустой на жидком тесте.