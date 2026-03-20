Так же просто, как приготовить оладьи: жареные ленивые пирожки с капустой на жидком тесте

Жареные ленивые пирожки с капустой на жидком тесте — это гениально простое и быстрое блюдо. Они готовятся так же просто, как оладьи.

Не нужно возиться с дрожжевым тестом и лепить каждый пирожок: просто смешиваете тесто, добавляете тушеную капусту и жарите.

Ингредиенты

Для теста понадобится: 2 яйца, 250 мл кефира, 150 г муки, 1 ч. л. соды, соль.

Для начинки: 300 г тушеной капусты (можно заранее приготовить).

Как приготовить

В миске взбейте яйца с солью, влейте кефир, добавьте соду и муку. Замесите жидкое тесто консистенции густой сметаны. Добавьте в тесто тушеную капусту и аккуратно перемешайте. Разогрейте сковороду с маслом. Выкладывайте тесто столовой ложкой, формируя большие овальные оладьи. Жарьте на среднем огне с двух сторон до золотистой румяной корочки. Подавайте горячими со сметаной.

