Олимпиада и Паралимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
20 марта 2026 в 07:30

Так же просто, как приготовить оладьи: жареные ленивые пирожки с капустой на жидком тесте

Фото: D-NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Жареные ленивые пирожки с капустой на жидком тесте — это гениально простое и быстрое блюдо. Они готовятся так же просто, как оладьи.

Не нужно возиться с дрожжевым тестом и лепить каждый пирожок: просто смешиваете тесто, добавляете тушеную капусту и жарите.

Ингредиенты

Для теста понадобится: 2 яйца, 250 мл кефира, 150 г муки, 1 ч. л. соды, соль.

Для начинки: 300 г тушеной капусты (можно заранее приготовить).

Как приготовить

В миске взбейте яйца с солью, влейте кефир, добавьте соду и муку. Замесите жидкое тесто консистенции густой сметаны. Добавьте в тесто тушеную капусту и аккуратно перемешайте. Разогрейте сковороду с маслом. Выкладывайте тесто столовой ложкой, формируя большие овальные оладьи. Жарьте на среднем огне с двух сторон до золотистой румяной корочки. Подавайте горячими со сметаной.

Ранее стало известно, как приготовить гренки на сковороде без молока: добавляю в яйца один секретный ингредиент — вкусно до чертиков.

Проверено редакцией
Читайте также
Беру муку и дрожжи — через час на столе жаворонки, которые пахнут весной и детством.
Общество
Беру муку и дрожжи — через час на столе жаворонки, которые пахнут весной и детством.
Пирожки от всей души: топ-8 любимых рецептов и бабушкины секреты
Семья и жизнь
Пирожки от всей души: топ-8 любимых рецептов и бабушкины секреты
Наполеон-скороход: готовим любимый торт на обычной сковороде за 20 минут
Семья и жизнь
Наполеон-скороход: готовим любимый торт на обычной сковороде за 20 минут
Не выбрасывайте остатки колбасы: лучше сделайте этот быстрый бутерброд
Семья и жизнь
Не выбрасывайте остатки колбасы: лучше сделайте этот быстрый бутерброд
Эти капустные стейки — гениальный способ преобразить простой овощ. Копеечный ужин, а какой вкус! Невероятно аппетитно
Общество
Эти капустные стейки — гениальный способ преобразить простой овощ. Копеечный ужин, а какой вкус! Невероятно аппетитно
пирожки
рецепты
капуста
оладьи
Дарья Иванова
Д. Иванова
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
«Очень хочу»: немецкий доброволец ВС РФ пожелал получить российский паспорт
«Вошли с ходу»: ВС России развили успех на Харьковском направлении
США уличили в ускорении переброски войск на Ближний Восток
Карта атак БПЛА ВСУ на регионы РФ на 20 марта: инфографика
Участница шоу «Голос» объяснила, как перебороть страх публичных выступлений
«Отработанный материал»: Зеленскому предрекли участь Эпштейна
Свыше 20 дронов атаковали Россию посреди ночи
КСИР заявил, что разнес еще одну американскую цель в ОАЭ
Юрист ответил, чем может обернуться беспорядок на рабочем месте
Знаменитый спортивный бренд захотел зарегистрировать в России товарный знак
Серия авиаударов произошла в Тегеране
Глава НФС призвала помочь фитнес-отрасли на фоне ограничений связи
Трамп внезапно сменил риторику в отношении высылки нелегалов из США
Маску хватило одного слова для оценки теории развития цивилизации Кардашева
Назван вид досуга, который сплотит коллег лучше застолья
Заставили ВСУ бить по своим же позициям: успехи ВС РФ к утру 20 марта
ВС РФ лишили жизнеспособности один из украинских батальонов
Назван способ узнать состояние желудка без гастроскопии
Ким Чен Ын и его дочь протестировали новейший танк
Врач рассказала, можно ли делать лазерную липосакцию при варикозе
Дальше
Самое популярное
Прощайте, дрожжи! Творожные булочки «Завитки» с яблоком и корицей готовы через 15 минут — слоистые, мягкие, с хрустящей корочкой
Общество

Прощайте, дрожжи! Творожные булочки «Завитки» с яблоком и корицей готовы через 15 минут — слоистые, мягкие, с хрустящей корочкой

Дрожжевое тесто — прошлый век. Творожные булочки «Неженки» с изюмом и цедрой лимона пекутся за 20 минут — пышнее пуха и вкуснее магазинных
Общество

Дрожжевое тесто — прошлый век. Творожные булочки «Неженки» с изюмом и цедрой лимона пекутся за 20 минут — пышнее пуха и вкуснее магазинных

На молоке — прошлый век: эти банановые блины на манке нежнее и вкуснее обычных. Подходят в пост и для ПП
Общество

На молоке — прошлый век: эти банановые блины на манке нежнее и вкуснее обычных. Подходят в пост и для ПП

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.