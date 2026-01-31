Зимняя Олимпиада — 2026
31 января 2026 в 07:13

Армия России получит первые тяжелые FPV-дроны «Кощей»

Фото: Сергей Мирный /РИА Новости
Тяжелые FPV-дроны «Кощей» были собраны и протестированы, сообщили в Министерстве обороны России. Их подготовили бойцы технико-эксплуатационной части 144-й мотострелковой дивизии 20-й гвардейской общевойсковой армии группировки войск «Запад». В скором времени беспилотные летательные аппараты передадут в войска, передает РИА Новости.

Военнослужащие технико-эксплуатационной части 144-й мотострелковой дивизии 20-й гвардейской общевойсковой армии группировки войск «Запад» собрали, протестировали и подготовили к передаче в войска первые тяжелые FPV-дроны «Кощей», — говорится в заявлении.

Как уточнили в ведомстве, запрос на разработку дронов «Кощей» поступил на фоне быстрой смены обстановки на линии боевого соприкосновения. Перед техниками поставили задачу создать БПЛА, способные нести объемный груз. Это позволит снабжать передовые подразделения по воздуху.

Ранее холдинг «Росэл» разработал промышленный планшет ПК-С для аппаратуры связи, рассчитанный на работу в широком диапазоне температур и имеющий защиту от влаги. Модель уже проходит тестовую эксплуатацию.

