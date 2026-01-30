В России создали промышленный планшет-убийцу импортных гаджетов Ростех представил промышленный планшет ПК-С с защитой от влаги и морозов

Холдинг «Росэл» разработал промышленный планшет ПК-С для аппаратуры связи, рассчитанный на работу в широком диапазоне температур и имеет защиту от влаги, сообщила пресс-служба Ростеха. В компании уточнили, что модель уже проходит тестовую эксплуатацию.

Холдинг «Росэл» госкорпорации Ростех завершил разработку планшетного компьютера «ПК-С» для оснащения аппаратуры связи, а также промышленного оборудования, — сказано в сообщении.

Планшет позволит российским компаниям не зависеть от иностранных комплектующих. ПК-С можно настраивать под задачи конкретных заказчиков, поэтому устройство может быть востребовано на рынке.

Планшет создавался как часть аппаратуры связи и используется для ввода и вывода данных. По словам разработчиков, устройство можно перенастроить под автомобилестроение, промышленные станки и системы обработки информации, включая кодированные.

Ранее премьер-министр РФ Михаил Мишустин сообщил о мерах поддержки отечественных разработчиков. Он отметил, что в стране реализуют дорожные карты по изменению делового климата, а также воплощают в жизнь национальные модели ведения бизнеса.