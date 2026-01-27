Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
27 января 2026 в 15:55

Мишустин рассказал, как в России поддерживают разработчиков продукции

В России приняты меры для поддержки отечественных разработчиков, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин. Во время стратегической сессии о развитии сферы интеллектуальной собственности он отметил, что в стране реализуют дорожные карты по изменению делового климата, а также воплощают в жизнь национальные модели ведения бизнеса.

Принят целый ряд мер, направленных на поддержку наших разработчиков, обеспечение коммерческой эффективности их решений, — сказал Мишустин.

Ранее генеральный директор компании «Герон» Владимир Табунов заявил, что в России ведется разработка многофункциональной стратосферной беспилотной платформы «Хищник», способной подниматься на высоту до 15 километров. Аппарат предназначен для длительных миссий и сможет частично выполнять функции спутниковых и наземных систем.

Россия
Михаил Мишустин
разработчики
разработки
меры
