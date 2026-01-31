Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
31 января 2026 в 07:20

ВСУ попытались атаковать беспилотниками Смоленскую область

Анохин: семь украинских БПЛА сбили над Смоленской областью в ночь на 31 января

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Семь украинских беспилотников были уничтожены над территорией Смоленской области в ночь на 31 января, заявил в Telegram-канале глава региона Василий Анохин. По его словам, обошлось без жертв и пострадавших, на месте падения обломков работают сотрудники экстренных служб.

Уважаемые смоляне, сегодня ночью силами ВКС России над территорией региона были сбиты семь вражеских беспилотников. Пострадавших и разрушений нет, — подчеркнул губернатор.

Он напомнил, что в Смоленской области введен запрет на распространение сведений о последствиях применения БПЛА, работе систем ПВО и РЭБ, а также о местах охраны объектов ТЭК, связи, промышленности, ЖКХ, мостов и других критически важных объектов. При обнаружении обломков дронов Анохин попросил не приближаться к ним и позвонить по номеру 112.

Ранее сообщалось, что два человека пострадали при атаке беспилотников ВСУ на село Бегоща в Рыльском районе Курской области. Как уточнил губернатор Александр Хинштейн, 97-летнюю женщину с контузией и 67-летнего мужчину с осколочными травмами доставили в больницу.

До этого стало известно, что сотрудник МЧС России Владимир Мартынюк погиб при атаке ВСУ на автомобиль в Белгородской области. По данным главного управления ведомства по региону, трагедия произошла в Новой Таволжанке Шебекинского округа.

