ВСУ атаковали машину спасателя МЧС России Спасатель МЧС погиб при атаке ВСУ на его машину в Белгородской области

Сотрудник МЧС России Владимир Мартынюк погиб при атаке ВСУ на автомобиль в Белгородской области, передает пресс-служба ГУ ведомства по региону. По данным министерства, трагический инцидент произошел в Новой Таволжанке Шебекинского округа.

Два дрона атаковали легковой автомобиль, в котором находился сотрудник МЧС России старший сержант внутренней службы Владимир Мартынюк. К сожалению, травмы оказались несовместимы с жизнью, Владимир Сергеевич погиб, — сказано в сообщении.

Ранее губернатор Владимир Сальдо назвал убийство медиков на Херсонщине очередным преступлением Киева против человечности. Вооруженные силы Украины нанесли удар по машине скорой помощи утром 24 января. По словам Сальдо, бригада пыталась прорваться к тяжелобольному в зону, где противник круглосуточно ведет охоту на технику с помощью беспилотников.

Днем 28 января пресс-служба Минобороны проинформировала, что силы ПВО за пять часов ликвидировали и перехватили 41 украинский беспилотник над регионами России. По данным ведомства, 28 БПЛА уничтожили над территорией Крыма, 12 — над акваторией Черного моря. Еще один беспилотник сбили над Курской областью.