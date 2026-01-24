Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
24 января 2026 в 15:41

Губернатор отреагировал на убийство ВСУ российских медиков

Сальдо счел убийство медиков на Херсонщине преступлением против человечности

Убийство медиков на Херсонщине — очередное преступление Киева против человечности, сообщил губернатор региона Владимир Сальдо в Telegram-канале. ВСУ атаковали медицинский автомобиль Алешковской больницы.

Иначе как убийством мирных людей, занимавшихся тем, что спасали жизни и заботились о здоровье больных на самом опасном участке, это назвать нельзя. Это очередное военное преступление боевиков киевского режима и преступление против человечности, — отметил он.

Вооруженные силы Украины нанесли удар по машине скорой помощи утром 24 января. По словам Сальдо, бригада пыталась прорваться к тяжелобольному в зону, где противник круглосуточно ведет охоту на технику с помощью беспилотников.

Также стало известно, что ВСУ атаковали населенные пункты Белгородской области с помощью более 80 БПЛА за сутки. Как передает Telegram-канал регионального оперштаба, всего пострадали 10 человек. Один из них был ранен при атаке беспилотника на автомобиль в селе Грузское. Еще один местный житель получил баротравму в результате атаки FPV-дрона на частный дом.

