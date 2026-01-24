ВСУ атаковали российский регион с помощью более 80 БПЛА за сутки Белгородскую область атаковали свыше 80 беспилотников ВСУ за сутки

ВСУ атаковали населенные пункты Белгородской области с помощью более 80 БПЛА за сутки, передает Telegram-канал регионального оперштаба. Всего пострадали 10 человек. Один из них был ранен при атаке беспилотника на автомобиль в селе Грузское. Еще один местный житель получил баротравму в результате атаки FPV-дрона на частный дом.

Вследствие атаки дрона на служебный автобус на участке автодороги Головчино — Масычево пострадали пять человек. Трое госпитализированы, один из них в тяжелом состоянии. У остальных травмы средней степени тяжести. Двое пострадавших продолжают лечение амбулаторно, — сказано в сообщении.

Также в Белгороде госпитализированы три женщины, получившие ранения от сдетонировавшего рядом дрона. По словам врачей, одна из них в тяжелом состоянии.

Утром 24 января пресс-служба Минобороны проинформировала, что силы ПВО за ночь ликвидировали и перехватили 75 украинских беспилотников над регионами России. По данным ведомства, по 46 и 22 БПЛА уничтожили над территориями Ростовской и Белгородской областей. Также за ночь ликвидировали и перехватили три украинских беспилотника над Крымом, два — над Курской областью.