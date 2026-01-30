Более 800 украинских беспилотников не достигли целей в зоне СВО за сутки

Силы ПВО за сутки ликвидировали 822 беспилотника ВСУ самолетного типа, передает пресс-служба Минобороны РФ. По данным ведомства, также были сбиты 46 снарядов системы HIMARS.

Сбиты четыре управляемые авиационные бомбы, 46 реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS производства США, переоборудованная для поражения наземных целей зенитная управляемая ракета С-200 и 822 беспилотных летательных аппарата, — сказано в сообщении.

Ранее сообщалось, что наемник ВСУ из США в упор выстрелил в сослуживца из Канады, так как принял его за солдата Вооруженных сил РФ из-за фразы, произнесенной на русском языке. Инцидент произошел в ноябре 2025 года. Одна пуля угодила канадцу в руку, вторая — в голову. Наемник выжил после полученных ранений, но в его череп пришлось установить металлическую пластину.

Также стало известно, что на Краснолиманском направлении в районе населенных пунктов Дибровы, Ильичевка (Озерное) и Закотное в ДНР отмечено заметное продвижение российских подразделений. ВСУ пытаются сдерживать наступление и предпринимают контратаки, однако без каких-либо успехов. Минобороны РФ ситуацию не комментировало.