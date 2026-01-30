Российские силы вывели из строя три вражеские РСЗО Минобороны: ВСУ потеряли три РСЗО за неделю

За неделю российские военные уничтожили три машины реактивной артиллерии ВСУ, включая пусковую установку системы MLRS, сообщили в Министерстве обороны РФ. Использовались для этого БПЛА, ракеты и артиллерия.

Уничтожены три боевые машины реактивных систем залпового огня, в том числе пусковая установка реактивной системы залпового огня MLRS производства США, — сказали в министерстве.

Тем временем стало известно, что российские военные освободили Терноватое и Речное в Запорожской области, а также Бересток в ДНР. В операциях приняли участие бойцы Южной группировки войск, группировок «Восток» и «Днепр». Всего же за неделю ВС РФ освободили шесть населенных пунктов.

Ранее стало известно, что силы ПВО за ночь 30 января ликвидировали и перехватили 18 украинских беспилотников над регионами России. Семь и пять БПЛА уничтожили над территориями Брянской области и Крыма соответственно, по два — над Черным морем и Ростовской областью. Еще по одному беспилотнику сбили над Астраханской и Курской областями.